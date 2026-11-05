Tai nghe dưới 1 triệu đồng giờ có thể làm được gì?

Với ngân sách chưa đến một triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận tai nghe true wireless tích hợp chống ồn chủ động, pin dài và kết nối hai thiết bị cùng lúc

Thị trường tai nghe true wireless ngày càng đa dạng, từ những mẫu giá vài trăm nghìn đồng đến sản phẩm cao cấp của Sony, JBL hay Bose. Khi lựa chọn, người dùng không chỉ quan tâm đến chất âm mà còn cân nhắc thời lượng pin, khả năng chống ồn và sự tiện lợi khi sử dụng với nhiều thiết bị. Đây cũng là những yếu tố được Huawei đưa vào FreeBuds SE 5 MAX, mẫu tai nghe dự kiến có giá từ 760.000 đồng tại Việt Nam.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX được trang bị chống ồn chủ động và thời lượng pin tổng cộng lên đến 80 giờ. (Ảnh: HUAWEI)

Ở phân khúc phổ thông, tai nghe cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim hoặc giải trí hằng ngày. Tuy nhiên, với người thường xuyên di chuyển, làm việc tại quán cà phê hay sử dụng cả điện thoại và laptop, những tính năng bổ sung có thể tạo ra khác biệt đáng kể. FreeBuds SE 5 MAX được trang bị chống ồn chủ động ANC với bốn chế độ, trong đó có chế độ Thích ứng tự điều chỉnh theo âm thanh môi trường. Sản phẩm có mức chống ồn được công bố lên đến 52 dB, hướng đến việc giảm tiếng ồn nền khi nghe nhạc, podcast hoặc làm việc ở nơi đông người.

Thời lượng pin cũng là điểm đáng chú ý trên mẫu tai nghe này. Theo Huawei, FreeBuds SE 5 MAX có thể phát nhạc tổng cộng đến 80 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc. Đây là thông số hướng đến nhóm người dùng bận rộn, muốn hạn chế việc phải sạc tai nghe thường xuyên. Dù vậy, thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy mức âm lượng, chế độ chống ồn và điều kiện kết nối. Người mua nên cân nhắc thói quen sử dụng để đánh giá liệu dung lượng pin này có thực sự cần thiết.

Khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị giúp người dùng chuyển đổi giữa điện thoại và laptop thuận tiện hơn. (Ảnh: HUAWEI)

Một tiện ích khác là khả năng kết nối đồng thời hai thiết bị. Người dùng có thể ghép đôi tai nghe với điện thoại và laptop, sau đó chuyển đổi nguồn âm thanh mà không phải liên tục ngắt kết nối rồi ghép nối lại. Sản phẩm tương thích với cả iOS và Android. Thông qua ứng dụng HUAWEI Audio Connect, người dùng có thể quản lý thiết lập, lựa chọn chế độ âm thanh và tùy chỉnh EQ theo sở thích. Tai nghe cũng hỗ trợ âm thanh Hi-Res và codec LDAC trên các thiết bị tương thích.

Với mức giá dự kiến từ 760.000 đồng, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX hướng đến người dùng muốn có nhiều tiện ích hơn trên một chiếc tai nghe phổ thông, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu nghe cơ bản. Tuy nhiên, chống ồn, chất âm và cảm giác đeo vẫn là những yếu tố nên được trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định. Sản phẩm dự kiến mở bán tại Việt Nam trong tháng 11, bổ sung thêm lựa chọn cho thị trường tai nghe không dây dưới một triệu đồng.