Hộp thoại tìm kiếm 25 năm của Google Search thay đổi trước kỷ nguyên AI

25 năm của Google Search thay đổi trước kỷ nguyên AI

Mọi hoạt động tìm kiếm đều bắt đầu theo cùng một cách kể từ năm 1998, là gõ một cụm từ ngắn, nhận về một danh sách các liên kết 25 năm qua đã thay đổi.

Tuệ Minh

Mọi hoạt động tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra giá cả hay đặt chỗ nhà hàng đều bắt đầu theo cùng một cách kể từ năm 1998: Gõ một cụm từ ngắn, nhận về danh sách các liên kết. Mô hình này đã tồn tại suốt 25 năm.

Tại hội nghị dành cho các nhà phát triển I/O ở Mountain View, Google đã giới thiệu bản nâng cấp lớn nhất cho công cụ Tìm kiếm trong hơn 25 năm qua.

Tìm kiếm Google giờ đây đã khác biệt hoàn toàn bởi Gemini 3.5 Flash.

Giao diện mới cho phép nhập liệu bằng văn bản, hình ảnh, tài liệu, video và cả các tab trình duyệt đang mở, đồng thời trả về câu trả lời tổng hợp thay vì chỉ là danh sách các liên kết được xếp hạng. Bên cạnh đó, Google cũng ra mắt các tác nhân AI liên tục trong Tìm kiếm, có khả năng theo dõi chủ đề và gửi thông báo mà không cần người dùng yêu cầu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trên Google Tìm kiếm là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini 3.5 Flash vào Chế độ AI của ứng dụng. Mô hình này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, cho phép AI hoạt động hiệu quả hơn trong việc xử lý các yêu cầu phức tạp.

Google cũng giới thiệu hộp tìm kiếm mới với tính năng Tìm kiếm Thông minh, sử dụng các công cụ AI tiên tiến để giúp người dùng thực hiện các tìm kiếm trực tuyến dễ dàng hơn. Hộp tìm kiếm này có thiết kế linh hoạt, giúp làm nổi bật các kết quả tìm kiếm và hỗ trợ nhiều định dạng đa phương tiện như văn bản, hình ảnh, video và tệp.

Ngoài ra, Google đã cải thiện khả năng duy trì liên tục trong các cuộc hội thoại, cho phép người dùng đặt câu hỏi tiếp theo từ Tóm tắt AI mà không mất đi ngữ cảnh trước đó. Mục tiêu của công ty là biến công cụ tìm kiếm thành một trợ lý thông minh hơn.

Người dùng giờ đây dễ dàng hỏi Google Tìm kiếm hơn

Một điểm đáng chú ý khác là sự ra mắt của các tác nhân thông tin mới, được hoạt động ngầm để theo dõi internet và cung cấp thông tin liên quan đến sở thích của người dùng. Ví dụ, chúng có thể tự động tìm kiếm căn hộ, theo dõi các mẫu giày mới hoặc cập nhật thông tin về tài chính và thể thao. Các tính năng này sẽ được cung cấp cho người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra vào cuối năm nay.

Cuối cùng, Google cũng đang phát triển tính năng Trí tuệ Cá nhân hóa trong Chế độ AI của Tìm kiếm. Tính năng này cho phép AI không chỉ hiểu thông tin chung mà còn cả ngữ cảnh cá nhân của người dùng, miễn là người dùng cho phép.

Người dùng có thể liên kết các ứng dụng như Gmail và Google Photos để nhận phản hồi phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Google cam kết rằng tính năng này sẽ được triển khai toàn cầu mà không cần đăng ký thuê bao, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và quyền kiểm soát cho người dùng. Ứng dụng Lịch cũng sẽ sớm được thêm vào danh sách các ứng dụng tương thích.

Trí tuệ nhân tạo Gemini đã làm Google Search đã thay đổi sau 25 năm.
Google Blog
