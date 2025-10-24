VUSTA hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai tại Cao Bằng

Ngày 22 -23/10, Đoàn thiện nguyện VUSTA đã trực tiếp trao hỗ trợ và đến tận nơi thăm hỏi người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11.

Bà Trần Thị Hồng Ánh và đoàn công tác trao ủng hộ tới MTTQVN tỉnh Cao Bằng

Theo thống kê, ước tính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ do 2 cơn bão (số 10 và 11) đã làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập; nhiều tuyển đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại sau 2 cơn bão ước tính lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

Đoàn công tác do bà Trần Thị Hồng Ánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng dẫn đầu. Trong buổi gặp mặt và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Đoàn đã trao ủng hộ số tiền 100.000.000VND với hy vọng chính quyền và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Cao Bằng nỗ lực giúp đỡ người dân các vùng, khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập lụt sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất và chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh đến trường.

Tiếp nhận sự ủng hộ từ VUSTA, ông Vũ Đình Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, hội viên của VUSTA. Những đóng góp đáng quý của VUSTA sẽ góp phần khắc phục những khó khăn mà hiện nay nhiều gia đình ở tỉnh Cao Bằng đang bị ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn bão số 10 và 11. Số kinh phí này sẽ được MTTQVN tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ người dân xây lại nhà ở bị sập hoàn toàn, bố trí nơi ở cho các hộ dân phải di rời, đồng thời hỗ trợ kinh tế để khôi phục sinh kế, hoa màu, cây trồng, vật nuôi đã bị thiệt hại cho mưa lũ.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn thiện nguyện VUSTA đã đến thăm hỏi và trao quà cho người dân tại xóm Mã Quan, xã Bế Triều - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 66 suất quà hỗ trợ bà con ổn định lại cuộc sống.

Bà Trần Thị Hồng Ánh trao quà cho bà con tại xóm Mã Quan, xã Bế Triều

Thấu hiểu và xúc động với những khó khăn, mất mát của đồng bào, bà Trần Thị Hồng Ánh đã không ngừng động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ chịu thiệt hại bởi thiên tai. Đồng bào cả nước đang hướng về Cao Bằng, cùng UBND tỉnh Cao Bằng, các sở, ngành huy động tất cả nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.