VUSTA hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi thiên tai tại Cao Bằng

Ngày 22 -23/10, Đoàn thiện nguyện VUSTA đã trực tiếp trao hỗ trợ và đến tận nơi thăm hỏi người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11.

Trường Hân
bia-cb.jpg
Bà Trần Thị Hồng Ánh và đoàn công tác trao ủng hộ tới MTTQVN tỉnh Cao Bằng

Theo thống kê, ước tính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ do 2 cơn bão (số 10 và 11) đã làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương, trên 14.000 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng sập đổ, tốc mái, sụt nền, ngập nước; trên 11.000 ha lúa và hoa màu, cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập; nhiều tuyển đường giao thông huyết mạch, các trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, nước... bị hư hỏng nặng nề. Thiệt hại sau 2 cơn bão ước tính lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

Đoàn công tác do bà Trần Thị Hồng Ánh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng dẫn đầu. Trong buổi gặp mặt và làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Đoàn đã trao ủng hộ số tiền 100.000.000VND với hy vọng chính quyền và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Cao Bằng nỗ lực giúp đỡ người dân các vùng, khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập lụt sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất và chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh đến trường.

z7144358378062-ba3bf36523bbd7765a243b22048342eb.jpg

Tiếp nhận sự ủng hộ từ VUSTA, ông Vũ Đình Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ quý báu của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, hội viên của VUSTA. Những đóng góp đáng quý của VUSTA sẽ góp phần khắc phục những khó khăn mà hiện nay nhiều gia đình ở tỉnh Cao Bằng đang bị ảnh hưởng rất nặng nề từ cơn bão số 10 và 11. Số kinh phí này sẽ được MTTQVN tỉnh Cao Bằng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hỗ trợ người dân xây lại nhà ở bị sập hoàn toàn, bố trí nơi ở cho các hộ dân phải di rời, đồng thời hỗ trợ kinh tế để khôi phục sinh kế, hoa màu, cây trồng, vật nuôi đã bị thiệt hại cho mưa lũ.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn thiện nguyện VUSTA đã đến thăm hỏi và trao quà cho người dân tại xóm Mã Quan, xã Bế Triều - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 66 suất quà hỗ trợ bà con ổn định lại cuộc sống.

z7148968306638-796173e06242de752ec4a587e3f617bb.jpg
Bà Trần Thị Hồng Ánh trao quà cho bà con tại xóm Mã Quan, xã Bế Triều
z7148968308424-0f5dd03f44939b2ee4bb926ef3104dea.jpg

Thấu hiểu và xúc động với những khó khăn, mất mát của đồng bào, bà Trần Thị Hồng Ánh đã không ngừng động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ chịu thiệt hại bởi thiên tai. Đồng bào cả nước đang hướng về Cao Bằng, cùng UBND tỉnh Cao Bằng, các sở, ngành huy động tất cả nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

VUSTA - Trí thức KH&CN

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao; Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA Lê Công Lương; Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) Trần Thị Thu Hà; Giám đốc PANNATURE Trịnh Lê Nguyên; cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững và gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và 09 tỉnh miền núi phía Băc.

hoi-thao-lhh-2.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện phổ biến kiến thức và chuyển giao KH&CN

Ngày 15/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện phổ biến kiến thức và chuyển giao khoa học, công nghệ”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng tri thức khoa học - công nghệ cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng càng trở nên cấp thiết. VUSTA luôn xác định phổ biến kiến thức và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa tri thức khoa học vào đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

51acbb6c-dc97-471b-a87e-efc859c129e2.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Ngày 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

img-3778.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại vì bão số 10.
Xem chi tiết

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Giáo dục phải bảo đảm hài hoà giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

“Làm thế nào để thu hút viện trợ có chọn lọc, gắn với nhu cầu KH&CN và bảo đảm an ninh quốc gia? Giải pháp hài hòa giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, tránh tư duy không quản được thì cấm”, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh nêu vấn đề.