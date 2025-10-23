Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao; Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA Lê Công Lương; Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) Trần Thị Thu Hà; Giám đốc PANNATURE Trịnh Lê Nguyên; cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững và gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và 09 tỉnh miền núi phía Băc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu nghe các báo cáo về mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững; tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và định hướng triển khai Khung Đa dạng sinh học toàn cầu tại Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tổng diện tích rừng giao cho cộng đồng cả nước đạt hơn 1 triệu ha, trong đó gần 630 nghìn ha đang được người dân địa phương quản lý, sử dụng theo phương thức truyền thống. Khu vực miền núi phía Bắc là nơi tập trung hệ sinh thái rừng đặc trưng và đa dạng bậc nhất Việt Nam, là môi trường sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm như sao la, voọc mũi hếch, gà lôi lam mào trắng, vượn đen má trắng... Việc bảo tồn và phục hồi các khu rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng đầu nguồn, đang trở thành yêu cầu cấp bách trước sức ép từ khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu và mô hình thực tiễn về bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, phát triển sinh kế bền vững gắn với đa dạng sinh học. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác bảo tồn hiện nay như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, quy hoạch phát triển chưa gắn với yếu tố sinh thái, tình trạng chuyển đổi đất rừng và khai thác tài nguyên thiếu bền vững vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Các chuyên gia đề xuất cần hoàn thiện thể chế, chính sách sửa đổi bổ sung Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp… trong bối cảnh chính quyền cơ sở đã chuyển sang hai cấp, nhằm khuyến khích doanh nghiệp và địa phương tham gia bảo tồn thiên nhiên thông qua cơ chế tài chính xanh, chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phát triển các sản phẩm kinh tế gắn với bản sắc tự nhiên vùng núi phía Bắc.

Hội thảo cũng là dịp để các bên liên quan - từ cơ quan hoạch định chính sách, nhà khoa học đến cộng đồng cùng trao đổi, xây dựng lộ trình hành động thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung đa dạng sinh học toàn cầu đến năm 2030, hướng tới mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

Hội thảo tạo diễn đàn đối thoại mở, kết nối nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2025 - 2030, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác vùng về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững miền núi phía Bắc - khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng về sinh thái, văn hóa và an ninh môi trường của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Vusta đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục, hậu quả sau cơn bão số 10 và 11 vừa qua.