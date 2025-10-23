Hà Nội

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc

Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.

Theo VUSTA

Dự hội thảo có Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao; Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA Lê Công Lương; Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) Trần Thị Thu Hà; Giám đốc PANNATURE Trịnh Lê Nguyên; cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển bền vững và gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và 09 tỉnh miền núi phía Băc.

hoi-thao-lhh-2.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu nghe các báo cáo về mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững; tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và định hướng triển khai Khung Đa dạng sinh học toàn cầu tại Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tổng diện tích rừng giao cho cộng đồng cả nước đạt hơn 1 triệu ha, trong đó gần 630 nghìn ha đang được người dân địa phương quản lý, sử dụng theo phương thức truyền thống. Khu vực miền núi phía Bắc là nơi tập trung hệ sinh thái rừng đặc trưng và đa dạng bậc nhất Việt Nam, là môi trường sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm như sao la, voọc mũi hếch, gà lôi lam mào trắng, vượn đen má trắng... Việc bảo tồn và phục hồi các khu rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng đầu nguồn, đang trở thành yêu cầu cấp bách trước sức ép từ khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu và mô hình thực tiễn về bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, phát triển sinh kế bền vững gắn với đa dạng sinh học. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong công tác bảo tồn hiện nay như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, quy hoạch phát triển chưa gắn với yếu tố sinh thái, tình trạng chuyển đổi đất rừng và khai thác tài nguyên thiếu bền vững vẫn diễn ra ở một số địa phương.

Các chuyên gia đề xuất cần hoàn thiện thể chế, chính sách sửa đổi bổ sung Luật Đa dạng sinh học, Luật Lâm nghiệp… trong bối cảnh chính quyền cơ sở đã chuyển sang hai cấp, nhằm khuyến khích doanh nghiệp và địa phương tham gia bảo tồn thiên nhiên thông qua cơ chế tài chính xanh, chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phát triển các sản phẩm kinh tế gắn với bản sắc tự nhiên vùng núi phía Bắc.

Hội thảo cũng là dịp để các bên liên quan - từ cơ quan hoạch định chính sách, nhà khoa học đến cộng đồng cùng trao đổi, xây dựng lộ trình hành động thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và Khung đa dạng sinh học toàn cầu đến năm 2030, hướng tới mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

Hội thảo tạo diễn đàn đối thoại mở, kết nối nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2025 - 2030, góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác vùng về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững miền núi phía Bắc - khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng về sinh thái, văn hóa và an ninh môi trường của đất nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Vusta đã trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục, hậu quả sau cơn bão số 10 và 11 vừa qua.

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Ngày 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

img-3778.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại vì bão số 10.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Khẳng định vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ VUSTA

Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhận định, các diễn đàn trí thức trẻ, các chương trình tình nguyện, chuyển giao tri thức tới vùng sâu, vùng xa... đã khẳng định được vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ VUSTA.

Ngày 26/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

6ac65366-0007-4ba0-b103-d5f359e7a28d-1.jpg
Toàn cảnh buổi đại hội.
Xem chi tiết

VUSTA - Trí thức KH&CN

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: Phát triển bền vững không chỉ là một khái niệm

Theo Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng, những thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường… đòi hỏi những nỗ lực phối hợp từ tất cả các lĩnh vực trong xã hội.

Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.

ts-phan-xuan-dung.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Xem chi tiết

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Giáo dục phải bảo đảm hài hoà giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

“Làm thế nào để thu hút viện trợ có chọn lọc, gắn với nhu cầu KH&CN và bảo đảm an ninh quốc gia? Giải pháp hài hòa giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, tránh tư duy không quản được thì cấm”, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh nêu vấn đề.