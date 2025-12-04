VUSTA triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ngày 4/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 367-QĐ/TW và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VUSTA cùng đông đảo cán bộ đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VUSTA.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VUSTA cho biết, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ là nhiệm vụ của một bộ phận mà là trách nhiệm của toàn Đảng, cũng như từng đảng viên. Không chỉ là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mà còn bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng. Mất đoàn kết sẽ làm suy yếu sức mạnh của Đảng. Hội nghị quán triệt và triển khai Quy định 367-QĐ/TW ngày 04/9/2025 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 05–HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, VUSTA tổ chức hôm nay nhằm phổ biến nội dung, điểm mới và yêu cầu của quy định, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác này.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Định - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản Quy định số 367-QĐ/TW và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"...

Ông Nguyễn Văn Định - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với quy định 367-QĐ/TW của Trung ương, Quy định đã làm rõ những điểm mới, điểm sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể để áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng, tính chặt chẽ và đồng bộ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, phù hợp với thực tiễn.