Phú Thọ trao 74 giải sáng tạo kỹ thuật và 50 giải sáng tạo trẻ

Tỉnh Phú Thọ vừa tổng kết hai cuộc thi sáng tạo, trao 74 giải sáng tạo kỹ thuật và 50 giải sáng tạo trẻ, ghi nhận mức tăng mạnh về số lượng công trình dự thi.

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ vừa tổng kết, trao thưởng cho các công trình, mô hình xuất sắc và phát động mùa thi mới.

Tham dự có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Năm nay, Hội thi sáng tạo kỹ thuật ghi nhận mức tăng mạnh về số lượng công trình so với trước khi sáp nhập 3 tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 147 hồ sơ công trình, giải pháp đủ điều kiện tham gia hội thi (tăng 94 hồ sơ so với năm 2024).

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức quyết định trao 74 công trình, giải pháp xuất sắc thuộc 6 lĩnh vực, gồm 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 18 giải Ba và 44 giải Khuyến khích, tổng giá trị 948 triệu đồng.

Đồng thời, 10 tập thể có đóng góp tích cực trong tuyên truyền và tổ chức hội thi được khen thưởng. Từ kết quả chấm chọn, Phú Thọ đề cử 25 mô hình tham gia cuộc thi toàn quốc và có 2 mô hình đạt giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2025. Ảnh: Thu Huyền

Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, từ hàng nghìn mô hình, sản phẩm tham gia, cấp cơ sở đã lựa chọn 230 mô hình nổi bật gửi dự thi cấp tỉnh.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 50 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, tổng giá trị giải thưởng 225 triệu đồng. Ngoài ra, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong tổ chức, tuyên truyền cuộc thi được biểu dương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc chúc mừng các tác giả đoạt giải và ghi nhận nỗ lực của các đơn vị tham gia tổ chức. Ông cũng đề nghị tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật, khuyến khích cán bộ, học sinh và người dân phát huy ý tưởng, biến sáng kiến thành sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2026.