VUSTA phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Ngày 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Phát biểu tại chương trình, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, những ngày qua, bão số 10 Bualoi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương. Mưa, lũ lớn đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân bị đảo lộn, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, giao thông bị chia cắt, tình trạng úng ngập kéo dài, an toàn vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, hôm nay, Đoàn Chủ tịch VUSTA tổ chức phát động kêu gọi các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan TW Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia ủng hộ, huy động nguồn lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với tinh thần 'tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách', góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị bão, lũ.

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức dù là ít ỏi, nhưng sẽ góp phần xoa dịu những đau thương mất mát do bão lũ gây ra. Nguồn đóng góp của chúng ta sẽ được chuyển kịp thời đến Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để gửi đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch đến đồng bào đang gặp khó khăn", Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.

Ngay tại buổi quyên góp chiều ngày 6/10, số tiền mặt ủng hộ 25,2 triệu đồng đã được VUSTA tiếp nhận. Hiện số tiền ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 10 vẫn đang được VUSTA tiếp nhận qua hệ thống chuyển khoản.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các hội thành viên dành cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng trực tiếp ủng hộ, sẻ chia những khó khăn của Nhân dân vùng lũ lụt.

TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Nhà báo Nguyễn Danh Châu, Phó Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Cán bộ, nhân viên VUSTA chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.