Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

VUSTA - Trí thức KH&CN

VUSTA phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, VUSTA cùng các Hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Thiên Tuấn

Ngày 6/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

img-3778.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào thiệt hại vì bão số 10.

Phát biểu tại chương trình, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, những ngày qua, bão số 10 Bualoi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương. Mưa, lũ lớn đã xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh Trung bộ và miền núi phía Bắc, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, đời sống nhân dân bị đảo lộn, lương thực, thực phẩm thiếu thốn, giao thông bị chia cắt, tình trạng úng ngập kéo dài, an toàn vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10, hôm nay, Đoàn Chủ tịch VUSTA tổ chức phát động kêu gọi các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan TW Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia ủng hộ, huy động nguồn lực, trách nhiệm, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với tinh thần 'tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách', góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị bão, lũ.

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự đóng góp của mỗi cá nhân, tổ chức dù là ít ỏi, nhưng sẽ góp phần xoa dịu những đau thương mất mát do bão lũ gây ra. Nguồn đóng góp của chúng ta sẽ được chuyển kịp thời đến Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để gửi đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch đến đồng bào đang gặp khó khăn", Chủ tịch VUSTA nhấn mạnh.

Ngay tại buổi quyên góp chiều ngày 6/10, số tiền mặt ủng hộ 25,2 triệu đồng đã được VUSTA tiếp nhận. Hiện số tiền ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 10 vẫn đang được VUSTA tiếp nhận qua hệ thống chuyển khoản.

kto-tl_img-3812.jpg
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các hội thành viên dành cho đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10.
kto-tl_img-3819.jpg
Chủ tịch Phan Xuân Dũng trực tiếp ủng hộ, sẻ chia những khó khăn của Nhân dân vùng lũ lụt.
kto-tl_img-3824.jpg
TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.
kto-tl_img-3826.jpg
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.
kto-tl_img-3865.jpg
Nhà báo Nguyễn Danh Châu, Phó Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.
kto-tl_img-3854.jpg
Cán bộ, nhân viên VUSTA chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt, đề nghị gửi trực tiếp về Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo địa chỉ ngõ 19, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc chuyển vào tài khoản của Liên hiệp Hội Việt Nam, STK: 1036832334 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long

Thời gian ủng hộ bắt đầu từ ngày 06/10/2025 đến 17h ngày 15/10/2025

#VUSTA #quyên góp #ủng hộ #bão số 10 #bão số 11 #miền trung

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188 ngày 6/10 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

8888766555.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hiện bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, theo dự báo nhiều tỉnh thành tiếp tục hứng mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

lu-quet-2-edited-1664425422893.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội sẵn sàng ca nô, xuồng máy ứng phó ngập lụt bão số 11

Hà Nội đã sẵn sàng ca nô, xuồng máy cùng hàng trăm nhân lực ứng trực, ứng phó các điểm ngập do bão số 11 có thể gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án chi tiết ứng phó với các kịch bản mưa, bão gây ngập trên địa bàn thành phố. Lực lượng, phương tiện và vật tư được huy động tối đa, trong đó có cả ca nô, xuồng máy, xe tải và hàng chục máy bơm, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân trong mọi tình huống.

anh-chup-man-hinh-2025-10-06-luc-083645.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Phát triển giáo dục phải dựa trên nền tảng văn hóa

Giáo dục phải bảo đảm hài hoà giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế.

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

Cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực viện trợ quốc tế

“Làm thế nào để thu hút viện trợ có chọn lọc, gắn với nhu cầu KH&CN và bảo đảm an ninh quốc gia? Giải pháp hài hòa giữa quản lý chặt chẽ và khuyến khích đổi mới sáng tạo, tránh tư duy không quản được thì cấm”, Phó Chủ tịch LHHVN Phạm Ngọc Linh nêu vấn đề.