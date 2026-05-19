Vùng hình thành sao của Dải Ngân hà chứa đầy những đám mây băng nước

Những đám mây băng nước đan xen vào nhau trong các vùng hình thành sao của Dải Ngân hà, cho thấy nước có mặt khắp nơi trong các vật liệu hình thành hành tinh.

Phòng thí nghiệm Jet Propulsion, Caltech, NASA, Trung tâm Xử lý và Phân tích Hồng ngoại, J.L. Hora và cộng sự công bố phát hiện cho rằng, một vùng sương mù đóng băng rộng lớn được cấu tạo từ băng nước giữa các vì sao đã được lập bản đồ trên một khu vực rộng lớn của Dải Ngân hà, sẵn sàng cung cấp nước cho các hành tinh mới hình thành.

Những đám mây băng nước này trải dài hàng trăm năm ánh sáng, bao phủ hai vùng hình thành sao Cygnus X đang hoạt động trong Dải Ngân hà, phát hiện này vẽ nên bức tranh toàn diện nhất về sự phân bố băng nước giữa các vì sao cho đến nay, dường như xác nhận những dự đoán trước đó rằng, nước- một thành phần quan trọng của sự sống trên Trái đất, cũng phổ biến rộng rãi trên các khu vực rộng lớn trong không gian giữa các vì sao.

Điều này rất quan trọng vì trong quá trình hình thành sao, một phần loại băng nước này có thể bị cuốn vào sự sụp đổ hấp dẫn của các đám mây bụi và khí khổng lồ, nơi nó có thể kết hợp với các vật chất khác để hình thành các hành tinh mới. Nếu một lượng lớn băng nước này tồn tại ở gần đó, nó có thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào các hành tinh đang hình thành này có được đại dương riêng của chúng.