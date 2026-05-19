Vùng hình thành sao của Dải Ngân hà chứa đầy những đám mây băng nước

Những đám mây băng nước đan xen vào nhau trong các vùng hình thành sao của Dải Ngân hà, cho thấy nước có mặt khắp nơi trong các vật liệu hình thành hành tinh.

Thiên Đăng - (The Sohu)

Phòng thí nghiệm Jet Propulsion, Caltech, NASA, Trung tâm Xử lý và Phân tích Hồng ngoại, J.L. Hora và cộng sự công bố phát hiện cho rằng, một vùng sương mù đóng băng rộng lớn được cấu tạo từ băng nước giữa các vì sao đã được lập bản đồ trên một khu vực rộng lớn của Dải Ngân hà, sẵn sàng cung cấp nước cho các hành tinh mới hình thành.

Ảnh: @Sohu.

Những đám mây băng nước này trải dài hàng trăm năm ánh sáng, bao phủ hai vùng hình thành sao Cygnus X đang hoạt động trong Dải Ngân hà, phát hiện này vẽ nên bức tranh toàn diện nhất về sự phân bố băng nước giữa các vì sao cho đến nay, dường như xác nhận những dự đoán trước đó rằng, nước- một thành phần quan trọng của sự sống trên Trái đất, cũng phổ biến rộng rãi trên các khu vực rộng lớn trong không gian giữa các vì sao.

Điều này rất quan trọng vì trong quá trình hình thành sao, một phần loại băng nước này có thể bị cuốn vào sự sụp đổ hấp dẫn của các đám mây bụi và khí khổng lồ, nơi nó có thể kết hợp với các vật chất khác để hình thành các hành tinh mới. Nếu một lượng lớn băng nước này tồn tại ở gần đó, nó có thể cung cấp câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào các hành tinh đang hình thành này có được đại dương riêng của chúng.

NASA hé lộ sự thật lỗ đen ức chế sự phát triển sao của thiên hà

NASA hé lộ sự thật cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác.

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của NASA đã phát hiện ra rằng, các lỗ đen siêu khối lượng kìm hãm tốc độ hình thành sao mới trong các thiên hà, đặc biệt là khi các thiên hà trưởng thành. Nghiên cứu này, dựa trên quan sát cụm thiên hà sơ khai Spiderweb, một cụm thiên hà cách Trái đất khoảng 11 tỷ năm ánh sáng, không chỉ cung cấp thông tin quan trọng về sự tiến hóa của thiên hà, mà còn tiết lộ tác động sâu sắc của lỗ đen đối với sự tiến hóa của cấu trúc vũ trụ.

Một nhóm nghiên cứu do GS Rhythm Shimakawa thuộc Đại học Waseda dẫn đầu đã phân tích 19 thiên hà, bằng cách sử dụng Camera hồng ngoại gần (NIRCam) của Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST). Kết quả cho thấy các thiên hà có lỗ đen siêu khối lượng hoạt động mạnh ở trung tâm có tỷ lệ hình thành sao thấp hơn đáng kể so với các thiên hà khác. Thông thường, các ngôi sao được hình thành thông qua sự sụp đổ của khí hydro lạnh và sự kích hoạt phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng khi lỗ đen phát triển đến kích thước gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần Mặt Trời, lượng khí tích tụ trong quá trình bồi tụ và hiệu ứng phun trào sẽ làm mất đi các điều kiện cần thiết cho sự hình thành sao trong thiên hà.

Truy tìm danh tính 'người anh em song sinh' của dải Ngân hà

Kính viễn vọng Hubble ghi lại hình ảnh "người anh em song sinh" của dải Ngân hà, hé lộ nhiều bí mật thiên văn thú vị.

Bạn đã bao giờ bắt gặp một bức ảnh bầu trời đầy sao vào đêm khuya và đột nhiên nghĩ: "Chẳng phải đây là họ hàng của dải Ngân hà sao?". Thực tế không ai khác chính là NGC 3137, một thiên hà xoắn ốc sáng rực cách Trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng, nằm yên lặng trong chòm sao Antlia, vừa quen thuộc lại vừa đầy tò mò.

NGC 3137 giống như một người hàng xóm già hơn dải Ngân Hà nhưng vẫn rực rỡ, nó nổi bật với cấu trúc lỏng lẻo, các nhánh của nó xòe ra như lông vũ, nghiêng cao so với góc nhìn của chúng ta, để lộ những dải bụi và cụm sao phức tạp. Kính viễn vọng Hubble đã tổng hợp hình ảnh màu này bằng cách quan sát NGC 3137 trên sáu bước sóng, cho thấy những ngôi sao xanh trẻ, các tinh vân đỏ rực rỡ và vòng bụi mịn ở trung tâm của nó với độ chi tiết tuyệt vời.

Chim Giẻ cùi mỏ đỏ 'ghé phố', thu hút người yêu thiên nhiên Hà Nội

Gần 1 tháng nay, khu vực trước số nhà 18 phố Nguyễn Du (Hà Nội) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thiên nhiên khi có sự xuất hiện của chim Giẻ cùi mỏ đỏ.

Theo người dân sinh sống tại đây, khoảng 4 cá thể chim đã xuất hiện từ tháng 10/2025 và duy trì sự hiện diện tương đối ổn định.

Thông tin nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng quan sát chim và giới nhiếp ảnh, thu hút đông đảo người đến ghi lại những khoảnh khắc sinh động của đời sống hoang dã giữa lòng Thủ đô.

