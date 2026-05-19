Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Thanh Bình (tổng hợp)

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nằm gần khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, Kaesong mang bầu không khí rất khác so với hình dung hiện đại về CHDCND Triều Tiên. Nơi đây lưu giữ đền đài, cổng thành, lăng mộ hoàng gia và các học viện Nho giáo có tuổi đời hàng trăm năm. Toàn bộ khu di sản gồm nhiều công trình rải rác quanh thành phố và vùng núi lân cận, phản ánh giai đoạn văn hóa đặc biệt khi Phật giáo, Nho giáo và truyền thống Triều Tiên cùng tồn tại.

Ảnh: whc.unesco

Một trong những địa điểm nổi bật nhất là lăng mộ Wang Geon — vị vua sáng lập triều đại Goryeo. Công trình nằm giữa khung cảnh núi non thanh tĩnh, được xây theo nguyên tắc phong thủy truyền thống Á Đông. Những bức tượng đá canh mộ và kiến trúc cổ khiến nơi đây mang vẻ trang nghiêm gần như tách biệt khỏi thế giới hiện đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Kaesong còn nổi tiếng với cổng Namdaemun, cổng thành cổ được xem là một trong những công trình gỗ lâu đời nhất còn tồn tại tại bán đảo Triều Tiên. Trải qua chiến tranh và biến động lịch sử, nhiều phần của thành phố cổ đã mất đi, nhưng các công trình còn sót lại vẫn cho thấy Kaesong từng là trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng như thế nào.

Điều khiến di sản này đặc biệt là nó phản ánh thời kỳ Triều Tiên còn là một thực thể thống nhất lâu trước khi bán đảo bị chia cắt vào thời hiện đại. Vì vậy, Kaesong không chỉ có ý nghĩa với CHDCND Triều Tiên mà còn mang giá trị lịch sử chung đối với toàn bộ văn hóa Triều Tiên.

Ngoài giá trị lịch sử, Kaesong còn có vẻ đẹp rất riêng. Những mái cong cổ kính, tường đá xám và khung cảnh núi đồi tạo cảm giác trầm mặc khác hẳn các thành phố Đông Á đông đúc ngày nay. Với nhiều người bên ngoài, nơi đây giống như “cánh cửa thời gian” hiếm hoi dẫn vào quá khứ bán đảo Triều Tiên.

Năm 2013, UNESCO công nhận Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong là Di sản Thế giới, ghi nhận tầm quan trọng của thành phố này trong lịch sử Đông Á và sự phát triển của văn minh Triều Tiên.

