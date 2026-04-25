Loạt dự án cao tốc Bắc - Nam thông xe dịp 30/4

Dịp 30/4-1/5, có nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ chính thức thông xe toàn tuyến.

Theo thống nhất mới đây giữa các đơn vị liên quan và Cục Cảnh sát giao thông (C08), 3 dự án thành phần gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh sẽ được thông xe trước ngày 29/4/2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn Km34+135 đến Km78+530 được chấp thuận nghiệm thu.

Hội đồng kiểm tra Nhà nước vừa thống nhất chấp thuận nghiệm thu hoàn thành có điều kiện để đưa vào khai thác đoạn Km34+315 - Km78+530 (dài hơn 44km) thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Việc chấp thuận này tạm thời chưa bao gồm nút giao Đức Phổ, hệ thống thu phí và ITS.

Đến cuối tháng 4, có 4 dự án thành phần qua miền Trung gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong cũng sẽ đồng loạt được đưa vào khai thác.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn thống nhất nghiệm thu có điều kiện đoạn tuyến Km34+315-Km78+530 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Tại đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh, các hạng mục chính cũng đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại nhỏ về kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và bàn giao đoạn từ Km32-Km66+961 (đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn đang vướng đường gom); đồng thời gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn khai thác lâu dài.

Không khí thi công khẩn trương trải dài toàn tuyến, đặc biệt tại các điểm xung yếu, cho thấy quyết tâm cao độ để kịp tiến độ thông xe.

Ở đoạn cuối tuyến, dự án Chí Thạnh – Vân Phong, đặc biệt tại gói thầu XL2, đang bước vào giai đoạn nước rút.

Các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hàng rào hộ lan, biển báo… đang được triển khai đồng loạt. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành để sẵn sàng kết nối với các đoạn tuyến phía Bắc.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, đã hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, đề nghị kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành các hạng mục chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đây là bước then chốt để tuyến chính đủ điều kiện đưa vào khai thác, dự kiến dịp 30/4.Theo kế hoạch dự kiến, trước dịp lễ 30/4-1/5, Dự án sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 với chiều dài hơn 37km, tính từ nút giao Long Thành (Đồng Nai) đến nút giao Quốc lộ 56 thuộc TPHCM (khu vực Bà Rịa cũ). Toàn tuyến cao tốc này dài khoảng 54km.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, các cơ quan chức năng thống nhất chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Nguyên nhân là do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành, đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, đồng thời hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các tuyến kết nối chưa đồng bộ.

Nút giao nơi phương tiện sẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Lộ trình lưu thông tạm thời được hướng dẫn cụ thể như sau: Từ Biên Hòa đi Vũng Tàu sẽ đi trên Quốc lộ (QL) 51 đến nút giao cao tốc sau đó chui qua cầu vượt, ôm cua vòng lại QL 51 hướng về Biên Hòa rồi đi thêm 50m rẽ phải vào đường Bưng Môn, sau đó đi thẳng gần 1km theo đường song hành phải cầu vượt Bưng Môn nhập vào cao tốc.

Từ TPHCM đi Vũng Tàu đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành để rẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao QL 51 rồi ôm cua vòng xoay để quay lại QL 51 hướng về Biên Hòa. Sau đó nhập vào đường Bưng Môn tương tự lộ trình trên.

Từ Dầu Giây đi Vũng Tàu cần đi vào nút giao Long Thành rồi rẽ vào nhánh ngoài cùng bên phải để xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Từ Vũng Tàu về Biên Hòa, người dân cần rồi rẽ trái ra đường Bưng Môn để ra QL 51. Sau đó đi tiếp QL51 về Biên Hòa hoặc nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đã hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu và đang phối hợp cùng các Cục, Khu quản lý đường bộ kiểm tra hiện trường để chốt phương án vận hành.

