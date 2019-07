Nga bắt đầu Su-57 với trí thông minh của cơ thể sống

Việc Su-57 chính thức được đưa vào sản xuất nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống của nhà sản xuất Sukhoi của Nga. "Tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ 5 Su-57 với trí thông minh nhân tạo chính thức được bước vào gai đoạn sản xuất loạt bằng những chiếc đầu tiên theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Nga", hãng sản xuất Sukhoi cho biết trong một thông báo. Điều đặc biệt ở những chiếc Su-57 so với chiến đấu cơ cùng thế hệ trên thế giới là chúng được tích hợp hệ thống trí thông minh được ví như cơ thể sống. "Trí thông minh được ví như hệ thần kinh là hệ thống kiểm soát thiết kế máy bay dựa trên các nguyên tắc hoạt động của hệ thống thần kinh của các cơ thể sống", nhà sản xuất tiết lộ. Việc trang bị "hệ thần kinh" như vậy cho chiến đấu cơ cho phép dịch vụ điều hành mặt đất nhận biết một cách tối đa về tình trạng kỹ thuật của máy bay, điều đó cho phép thực hiện bảo trì máy móc thiết bị trong tình trạng thực tế của nó thay vì các cuộc kiểm tra theo lịch trình tốn kém. Cùng với việc được trang hệ thần kinh, Nga cũng sẽ tích hợp hệ thống máy tính điều khiển trên khoang (ePilot) dành cho tiêm kích tàng hình Su-57 - công nghệ được coi là trí tuệ nhân tạo tối tân tiếp theo được thiết kế dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5 này. Đại diện Tập đoàn Sukhoi, Dmitry Gribov cho biết, trong quá trình thử nghiệm, ePilot được trao quyền quản lý từng phần của máy bay, từ đó giúp phi công giảm thao tác điều khiển để tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. Trước khi thực hiện cuộc thử nghiệm này, hãng Sukhoi đã nâng cấp công nghệ ePilot trên PAK FA với hệ thống máy bay tính mới được biết đến với tên gọi "Hệ thống tích hợp các module hàng không quân sự" (IMA BK) để thay thế cho hệ thống cũ. Khi được trang bị IMA BK, hệ thống này sẽ giúp phi công nhận diện và xử lý tình huống chiến đấu tốt hơn. Theo lời chuyên gia Sukhoi, IMA BK sẽ thực hành nhiệm vụ kiểm soát tình trạng của máy bay, hoa tiêu, radar hàng không và các kênh liên lạc quân sự trong quá trình thử nghiệm. Trong các bài thực nghiệm chiến đấu, IMA BK sẽ giúp phi công nhận diện các mục tiêu, phát hiện các mục tiêu nguy hiểm và lựa chọn vũ khí tấn công. Không chỉ có vậy, ePliot mới còn được thử sức với tình huống máy bay mất kiểm soát để khởi động và tối ưu lại các hệ thống trên khoang. Hệ thống ePilot trang bị trên chiến đấu cơ Su-57 ưu việt hơn so với hệ thống điều khiển tự động đang lắp đặt trên các máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ hiện nay. "Hệ thống mới có thể sẽ tăng hiệu quả hoạt động của máy bay lên 10 lần, độ tin cậy và an toàn lên 4 lần", ông Dmitry Gribov cho biết. Video Siêu tiêm kích tàng hình Su-57 Nga, đối thủ đáng gờm của F-22 Mỹ - Nguồn: Quốc Phòng Việt Nam

