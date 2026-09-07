Thông tin mới vụ chênh giá xe cấp cứu ở Thanh Hoá

Ngành y tế Thanh Hoá chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định cụ thể từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền...

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, chi phí vận chuyển bệnh nhân cùng các khoản phát sinh trong vụ việc không thuộc hệ thống thu, thanh toán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do đó, ngành y tế địa phương chưa có đầy đủ chứng từ từ đơn vị cung cấp dịch vụ để xác định cụ thể từng khoản chi, người thu, đơn vị nhận tiền cũng như căn cứ hình thành mức giá.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu, đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh cắt từ clip.

Sau vụ việc, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khắc phục hệ thống camera giám sát, bảo đảm hoạt động liên tục tại các khu vực tiếp nhận, cấp cứu, hồi sức và khu vực phương tiện vận chuyển người bệnh ra, vào bệnh viện.

Bệnh viện cũng được yêu cầu tăng cường quản lý nhân sự; chủ động phòng ngừa hành vi giới thiệu, môi giới hoặc liên kết không đúng quy định với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bên ngoài; đồng thời rà soát việc kiểm soát phương tiện ra, vào khuôn viên bệnh viện.

“Đến nay, chưa có căn cứ xác định nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa giới thiệu, môi giới hoặc hưởng lợi từ đơn vị vận chuyển bên ngoài; chưa có căn cứ xác định bệnh viện cung cấp hoặc thu tiền đối với thuốc và dịch vụ vận chuyển”, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa thông tin.

Hiện Sở Y tế Thanh Hóa đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị có thẩm quyền để xác minh, xử lý hoạt động vận chuyển cấp cứu ngoại viện. Trường hợp phát hiện vi phạm thuộc thẩm quyền, Sở sẽ trực tiếp xử lý hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người gồm Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định những người liên quan đã bàn bạc, thống nhất việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán là 9,5 triệu đồng, gồm chi phí vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và mở rộng xác minh những nội dung có liên quan.