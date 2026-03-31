Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Vụ ca sĩ tắm Giếng Tiên, cơ quan chức năng khẳng định không phải di tích

Sau khi xảy ra vụ nữ ca sĩ Juky San tắm tại Giếng Tiên bị dư luận chỉ trích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai khẳng định đây không phải là di tích.

Hà Ngọc Chính

Ngày 31/3, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sơ bộ về việc ca sĩ Juky San tắm và chụp ảnh tại Giếng Tiên thuộc khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai)

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Juky San là du khách từ xa đến, thấy cảnh đẹp và thơ mộng nên chụp ảnh để làm kỷ niệm, chứ không phải cố ý. Thời điểm tắm và chụp ảnh tại Giếng Tiên, tấm bảng ghi thông tin do người dân tự lập đã bị cuốn trôi từ trước nên nữ ca sĩ không biết.

Juky San gây tranh cãi khi diện bikini ngâm mình tại Giếng Tiên ở Gia Lai.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, ca sĩ Juky San đã thiện chí lên tiếng xin lỗi khán giả và người dân địa phương vì sự cố ngoài ý muốn.

“Tôi khẳng định đây không phải là di tích, chưa được cơ quan hay tổ chức nào công nhận cả!”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang thông tin thêm: Giếng Tiên không liên quan đến yếu tố lịch sử, văn hóa hay tâm linh như một số thông tin dư luận phản ánh. Trước đây có một dòng nước ngọt chảy quanh năm từ trong khe núi Eo Gió ra nên người dân đã dùng đá xây lại, tạo thành một hố nước nhỏ và đặt tên là Giếng Tiên. Nguồn nước ngọt này người dân và du khách dùng tắm, không sử dụng làm nước ăn uống.

Sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tắm tại Giếng Tiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Ngay sau khi bị dư luận chỉ trích, Juky San đã đăng đàn xin lỗi quý vị khán giả và người dân địa phương sự cố ngoài ý muốn. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh của nữ ca sĩ tắm nhanh chóng khiến nhiều người bức xúc. Họ cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của các du khách khác.

Một số luồng ý kiến còn chỉ trích người đẹp thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của Giếng Tiên. Chiều cùng ngày, Juky San nhanh chóng có bài đăng trên trang cá nhân. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

tin sản xuất
#Đỗ Thị Diệu Hạnh #Giếng Tiên #khu du lịch Eo Gió #phường Quy Nhơn Đông #ca sĩ Juky San tắm #Juky San

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

3.jpg
7.jpg
Giải trí - Giới trẻ

1-2645.jpg
2-3194.jpg
Giải trí - Giới trẻ

Biết gì về nữ ca sĩ diện bikini tắm tại Giếng Tiên gây tranh cãi?

Juky San từng được Trấn Thành khen ngợi về giọng hát. Mới đây, cô bị chỉ trích vì diện bikini tắm tại Giếng Tiên.

san1.jpg
Mới đây, ca sĩ Juky San gây tranh cãi khi đăng tải bộ ảnh diện bikini tắm tại Giếng Tiên (ở Gia Lai). Phía nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng về ồn ào. Ảnh: Vietnamnet.
san2.jpg
Juky San phân trần cô cùng ê-kíp là du khách từ xa đến, chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng Giếng Tiên chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Ảnh: FB Juky San.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới