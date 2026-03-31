Biết gì về nữ ca sĩ diện bikini tắm tại Giếng Tiên gây tranh cãi?

Juky San từng được Trấn Thành khen ngợi về giọng hát. Mới đây, cô bị chỉ trích vì diện bikini tắm tại Giếng Tiên.

Mới đây, ca sĩ Juky San gây tranh cãi khi đăng tải bộ ảnh diện bikini tắm tại Giếng Tiên (ở Gia Lai). Phía nữ ca sĩ nhanh chóng lên tiếng về ồn ào. Ảnh: Vietnamnet.
Juky San phân trần cô cùng ê-kíp là du khách từ xa đến, chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng Giếng Tiên chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Ảnh: FB Juky San.
“San hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hóa của địa phương. Dẫu vậy, San hiểu rằng "không biết" không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của San và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến”, nữ ca sĩ bày tỏ. Ảnh: FB Juky San.
Theo Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết, thời điểm Juky San xuống ngâm mình tại Giếng Tiên, tấm bia đá ghi dấu khu vực này đã bị cơn bão số 13 làm hư hỏng, chưa được đơn vị quản lý khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý lắp lại. Ảnh: FB Juky San.
Juky San tên thật Trần Thị Dung, sinh năm 1998. Cô được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2019 và dừng chân ở vòng bán kết. Ảnh: FB Juky San.
Năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt trong chương trình “Em xinh say hi” và tiến vào vòng chung kết. Ảnh: FB Juky San.
Trong hoạt động âm nhạc, Juky San từng gây ấn tượng với MV “Trao về anh”. Trấn Thành nhận xét giọng hát của cô gợi cảm, phần âm nhạc của MV bắt tai, văn minh. Ảnh: FB Trấn Thành, Juky San.
Ngoài giọng hát, Juky San còn được chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Ảnh: FB Juky San.
Theo Znews, Juky San từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Song Luân. Đến khi chia tay, nữ ca sĩ mới lên tiếng xác nhận còn phía Song Luân không có bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: FB Juky San.
Xem video: "Juky San thể hiện khả năng vũ đạo". Nguồn FB Juky San
