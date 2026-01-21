Giới trẻ hào hứng bắt trend 'áp lực tài chính và sức khỏe tâm thần'

Hà Nội

Từ một phóng sự của VTV, trào lưu 'thú nhận' áp lực tài chính của giới trẻ đang bùng nổ mạnh mẽ, vừa hài hước nhưng cũng đáng suy ngẫm.

Trầm Phương
Gần đây, một phóng sự từ VTV24 với tiêu đề "Áp lực tài chính khiến người trẻ gặp vấn đề sức khỏe tâm thần" đã trở thành nguồn cảm hứng cho một trào lưu lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ đến bệnh viện khám vì các triệu chứng mất ngủ, lo âu, nhưng kết quả chẩn đoán cuối cùng lại bắt nguồn từ những áp lực tài chính. (Ảnh: VTV)
Thực trạng về gánh nặng kinh tế của người trẻ đã đã nhanh chóng "chạm" đúng tim đen của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì né tránh chủ đề nhạy cảm, giới trẻ đã có cách tiếp nhận đầy hài hước, dí dỏm, biến "nỗi đau" thành một trào lưu thú vị. (Ảnh: VTV)
Theo đó, nhiều bạn trẻ, trong đó có cả những Tiktoker, người nổi tiếng đã biến khung hình bản tin của VTV thành một loại "filter" đặc biệt, mà nhân vật chính là bản thân mình. (Ảnh Tổng hợp)
Người dùng mạng sử dụng công nghệ AI hoặc cắt ghép ảnh để xuất hiện như một "nạn nhân" của áp lực tài chính trong bản tin thời sự. (Ảnh Tổng hợp)
Cùng với đó, các bạn trẻ đăng kèm dòng trạng thái "vừa bi vừa hài": ""Đau đầu, mất ngủ, khám sức khỏe tổng thể không phát hiện bệnh, thanh niên đi viện tâm thần thì được chẩn đoán bị stress vì thiếu tiền, áp lực tài chính lớn". (Ảnh Tổng hợp)
Thậm chí, nhiều người còn nhanh nhạy biến dòng trạng thái thành một lời mời chào đầy duyên dáng cho dịch vụ mà mình đang cung cấp. "Mọi người ủng hộ em chút đào chút quất để em tìm lại nụ cười ngờ nghệch, hồn nhiên tuổi 18 với ạ" - một người kinh doanh bán đào, quất dịp Tết chia sẻ. (Ảnh Tổng hợp)
Dưới góc độ tâm lý, đây được gọi là "hài hước đen" - một cơ chế phòng vệ của giới trẻ năm 2026 trước những áp lực từ cuộc sống hiện tại.
Việc đem chuyện "đi viện tâm thần" ra làm trend giúp xóa bỏ định kiến về bệnh tâm lý, khiến mọi người thoải mái thừa nhận áp lực thay vì giấu giếm. (Ảnh Tổng hợp)
Khi thấy ai cũng "đu trend", người trẻ nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến tài chính. Điều này vô tình tạo ra một cộng đồng an ủi lẫn nhau thông qua tiếng cười. (Ảnh Tổng hợp)
Trend "Áp lực tài chính và sức khỏe tâm thần" không chỉ là một trò đùa nhất thời, mà là tiếng lòng của một thế hệ đang nỗ lực khẳng định bản thân giữa thời đại đầy biến động. (Ảnh Tổng hợp)
#giới trẻ #áp lực tài chính #sức khỏe tâm thần #trend mạng xã hội #trào lưu #trào lưu áp lực tài chính

