Vụ 83 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, chuyên gia cảnh báo!

83 người nhập viện sau ăn bánh mì

Tính đến ngày 31/3 đã có tổng cộng 83 người đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó 7 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn bánh mì của cửa hàng Q.H. (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk). Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng, tiêu chảy...

Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về các ca bệnh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, tính đến 6 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã tiếp nhận tổng cộng 77 người nhập viện. Trong đó, 60 ca đang được điều trị, 10 ca xin xuất viện, 7 ca xin chuyển lên tuyến trên.

Ngoài số bệnh nhân nói trên, theo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị còn đang điều trị cho 6 bệnh nhân khác sau khi ăn bánh mì cũng ở cửa hàng Q.H.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, các bác sĩ Trung tâm Y tế Ea H’leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Sau đó, số ca đến khám và điều trị tiếp tục tăng, với hàng chục trường hợp khác xuất hiện các biểu hiện tương tự. Phần lớn người bệnh cho biết đã ăn bánh mì tại cửa hàng tên Q.H. trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xuất hiện trên địa bàn từ ngày 28/3, các bác sĩ Trung tâm Y tế Ea H’leo (Đắk Lắk) đã triển khai quy trình phản ứng nhanh, tổ chức tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân. UBND xã Ea Drăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm để có căn cứ xử lý theo quy định.

Hàng chục bệnh nhân nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, các bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu phân và mẫu dịch nôn. Ảnh: Trung tâm Y tế Ea H’leo. Trung tâm phối hợp với UBND xã Ea Drăng kiểm tra thực tế tại cơ sở nghi liên quan, lấy mẫu thực phẩm và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Sở Y tế Đắk Lắk để xin ý kiến chuyên môn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và nguồn nước trên địa bàn. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đánh giá vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Ea Drăng là vụ việc có mức độ ảnh hưởng tương đối lớn trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp tử vong; các bệnh nhân đều có diễn biến ổn định, một số người đã xuất viện. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, lựa chọn các cơ sở kinh doanh bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định; ưu tiên ăn chín, uống chín, hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn để lâu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Người dân cần quan sát kỹ điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm, tránh sử dụng thực phẩm không được che đậy, có nguy cơ nhiễm chéo; bảo đảm vệ sinh cá nhân và dụng cụ ăn uống... Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời. Vì sao bánh mì dễ gây ngộ độc hàng loạt? Thời gian qua, những vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến nhiều người hoang mang. Gần nhất là ngày 24/3, 17 người nhập viện với các triệu chứng nôn ói, sốt cao nghi sau khi ăn bánh mì bán lưu động tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Hay như hồi tháng 11/2025, 316 người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP HCM. Bánh mì là món ăn nhanh phổ biến, có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi, từ hàng rong, xe đẩy, đến siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng, chính sự tiện lợi đó lại khiến món ăn này trở thành “ổ chứa” vi khuẩn tiềm ẩn nếu khâu chế biến, bảo quản không đúng chuẩn. Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SGGP Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan nhận định bản chất bánh mì tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bún hay phở do người bán không dùng nước sôi để chần, trụng. Đặc thù kẹp nhiều loại nhân tươi sống cùng thời tiết oi bức là nguyên nhân chính khiến món ăn này dễ lây nhiễm chéo vi khuẩn, dẫn đến các vụ ngộ độc. Theo đó, trời nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, biến chất nếu không được bảo quản đúng cách. Các món ăn chế biến sẵn, thực phẩm để ngoài môi trường lâu càng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm và cần siết chặt quản lý thức ăn đường phố Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bánh mì thông thường người ta kẹp thêm nhiều loại nhân khác nhau để ăn cho ngon miệng, như patê, thịt nguội, đồ chua, mayonnaise, rau sống… Tuy nhiên, những loại thực phẩm này dễ phát sinh vi khuẩn do khâu chế biến hay bảo quản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn và gây ra ngộ độc Đặc biệt, bánh mì kẹp pate thường được nhiều người sử dụng nhưng đây là nhân kẹp có nguy cơ ngộ độc cao, vì pate từ gan động vật rất giàu dinh dưỡng, dễ ôi thiu và nếu không được tiệt trùng kỹ có thể nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum sinh độc tố botulinum - một chất độc thần kinh cực mạnh gây liệt cơ, suy hô hấp. Các vi khuẩn thường gặp trong ngộ độc bánh mì gồm Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens. Khi thực phẩm để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, nhất là trong thời tiết nóng ẩm, số lượng vi khuẩn có thể tăng lên hàng trăm lần. Phần lớn các vụ ngộ độc bánh mì thường xảy ra tại những cơ sở ăn uống có quy mô tương đối lớn do cơ sở nhập nguyên liệu về nhiều nhưng quá trình vận chuyển, kiểm soát chế biến, bảo quản thực phẩm kém, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, việc mua bánh mì từ các hàng rong hoặc cơ sở nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh cũng góp phần làm tăng nguy cơ ngộ độc đối với người tiêu dùng. Theo chuyên gia Nguyễn Duy Thịnh, mối lo ngại mất an toàn thực phẩm không chỉ ở các cơ sở chế biến bánh mì không đảm bảo mà rộng hơn là ở loại hình thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Thực tế, dù không yêu cầu thức ăn đường phố phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng địa phương vẫn quản lý và người bán hàng phải cam kết tuân thủ. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ khâu nào: nhập nguyên liệu, sản xuất, chế biến, bảo quản; do người bán hoặc yếu tố khách quan. Vì thế, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, quan trọng nhất là xây dựng cơ chế giám sát chủ động, đánh giá nguy cơ, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định an toàn thực phẩm. Trước nguy cơ gia tăng các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại khu dân cư, lễ hội và điểm du lịch, mới đây Bộ đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố siết quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu, như không che đậy thức ăn, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, sử dụng dụng cụ, bao bì không bảo đảm an toàn, dùng nước không đạt chuẩn, người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm hoặc sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định; trường hợp vi phạm có thể bị buộc tiêu hủy thực phẩm...