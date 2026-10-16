Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công
Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ xuyên đêm, vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công, sẵn sàng vượt biển về bến Bạch Đằng.
Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ huy động dàn xe tự hành chuyên dụng, các đơn vị thi công đã đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, chuẩn bị hành trình vượt biển về trung tâm TPHCM để lắp đặt.
Khoảng 2h20 ngày 16/10, toàn bộ kết cấu vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm gọn trên sà lan tại cảng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).
Trước đó, từ hơn 22h ngày 15/10, khoảng 30 module xe tự hành đa trục SPMT được huy động để di chuyển kết cấu vòm thép từ bờ xuống sà lan Trung Nam S05. Đây là loại xe chuyên dụng có khả năng nâng đỡ tải trọng lớn, xoay chuyển linh hoạt, giúp đưa khối kết cấu khổng lồ vào đúng vị trí.
Hơn 100 kỹ sư, công nhân được bố trí tại các vị trí vận hành, theo dõi và giám sát. Khu vực thi công được căng dây, kiểm soát người ra vào nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hạ thủy.
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công tháng 3/2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720m, rộng từ 6-11m, với thiết kế vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung không gian đi bộ ven sông, tăng khả năng kết nối giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.
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