Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công

Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ xuyên đêm, vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công, sẵn sàng vượt biển về bến Bạch Đằng.

Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ huy động dàn xe tự hành chuyên dụng, các đơn vị thi công đã đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, chuẩn bị hành trình vượt biển về trung tâm TPHCM để lắp đặt.

9941a75a0a11e34fba00jpg.jpg

Khoảng 2h20 ngày 16/10, toàn bộ kết cấu vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm gọn trên sà lan tại cảng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

vom-thep-la-dua-cau-di-bo-gan-logo-truoc-khi-ha-thuy.jpg

Trước đó, từ hơn 22h ngày 15/10, khoảng 30 module xe tự hành đa trục SPMT được huy động để di chuyển kết cấu vòm thép từ bờ xuống sà lan Trung Nam S05. Đây là loại xe chuyên dụng có khả năng nâng đỡ tải trọng lớn, xoay chuyển linh hoạt, giúp đưa khối kết cấu khổng lồ vào đúng vị trí.

0e12390994427d1c2453jpg.jpg
Khoảnh khắc hoàn thành quá trình hạ thủy nhận được những tràng pháo tay của đội ngũ kỹ sư, công nhân nhà máy Đại Dũng và các đơn vị tham gia.
2a311a2ab7615e3f0770jpg.jpg
Vòm thép có chiều dài 187m, cao hơn 20m và nặng khoảng 3.400 tấn. Trong khi đó, sà lan tiếp nhận dài 109m, rộng gần 37m, có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn. Việc đưa kết cấu vượt chiều dài sà lan xuống đúng vị trí đòi hỏi các bộ phận phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt từng thông số kỹ thuật.
88a0a5bb08f0e1aeb8e1jpg.jpg
17f03beb96a07ffe26b1jpg.jpg
Hơn 100 kỹ sư, công nhân được bố trí tại các vị trí vận hành, theo dõi và giám sát. Khu vực thi công được căng dây, kiểm soát người ra vào nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hạ thủy.
af25803e2d75c42b9d64jpg.jpg
Các đội vận hành xe rơ-moóc, buộc neo, điều chỉnh nước dằn và tàu kéo vào vị trí kiểm tra lần cuối trước khi đưa nhịp cầu lên sà lan.
2a37042ca96740391976jpg.jpg
Tổ hợp vòm thép dài 187m, cao hơn 20m, nặng 3.400 tấn, nằm trên module xe tự hành dần dịch chuyển ra phía sà lan. Vòm thép có chiều dài gấp đôi các đốt hầm Thủ Thiêm (mỗi đốt dài 93m, rộng 33m, cao 9m và nặng 27.000 tấn) từng lai dắt và lắp đặt trên sông Sài Gòn cách đây 15 năm. Với độ dài như vậy, vòm thép đặt ra thách thức trong khâu hạ thủy, xoay trở và di chuyển trên sông.
463e6f25c26e2b30727fjpg.jpg
Trên sà lan, đội ngũ kỹ thuật vận hành liên tục hệ thống ballast (bơm nước) công suất lớn. Sà lan được trang bị 40 máy bơm, tổng công suất 2.000 m3, điều chỉnh lượng nước dằn, giúp sà lan thay đổi mớn nước khi tiếp nhận mái vòm và cân bằng sà lan với cầu cảng.
53797b62d6293f776638jpg.jpg
Một công nhân thuộc đội xe tự hành tập trung cao độ bám sát vị trí dưới hệ thống vòm thép. Các nhân sự được yêu cầu tuyệt đối giữ nguyên khu vực làm việc, không tự ý rời đi.
9941a75a0a11e34fba00jpg.jpg
Sau khoảng một giờ, khoảng 50m vòm cầu được đưa xuống sà lan có không gian rộng gấp đôi hai sân bóng đá.
6bc841d3ec9805c65c89jpg.jpg
Ở phía đuôi vòm thép, các kỹ sư, công nhân túc trực theo dõi thông số kỹ thuật trước khi tổ hợp được dịch chuyển.
4bfe6ee5c3ae2af073bfjpg.jpg
Công trình sẽ được đơn vị thi công chằng buộc, kiểm tra hệ thống neo giữ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi khởi hành lai dắt về bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn.
990dbd16105df903a04cjpg.jpg
Theo kế hoạch, sáng 18/10, sà lan sẽ bắt đầu hành trình lai dắt vòm thép về khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm TPHCM. Tuyến vận chuyển dài gần 67 hải lý, tương đương khoảng 124km, dự kiến kéo dài gần hai ngày.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công tháng 3/2025, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720m, rộng từ 6-11m, với thiết kế vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung không gian đi bộ ven sông, tăng khả năng kết nối giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.

Theo Nguyễn Tiến - Hữu Huy/Báo Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/vom-thep-cau-di-bo-qua-song-sai-gon-nang-3400-tan-duoc-ha-thuy-thanh-cong-post1885676.tpo
#TP.HCM #cầu đi bộ #Sài Gòn #vòm thép #hạ thủy #xây dựng

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

TP HCM muốn miễn giấy phép xây dựng nhà riêng dưới 7 tầng

TP HCM xem xét miễn giấy phép xây dựng nhà riêng dưới 7 tầng, diện tích sàn dưới 500 m2 tại khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế kiến trúc được duyệt.

Sở Xây dựng TP HCM đang tham mưu UBND thành phố ban hành quy định mở rộng các trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Đề xuất hướng đến giảm thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời chuyển trọng tâm quản lý sang kiểm tra, giám sát sau xây dựng.

vtp11.jpg
Nhà ở riêng lẻ tại TP HCM thuộc diện được xem xét miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Anh Tú.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

TP HCM có thêm dự án nhà ở xã hội giá hơn 24 triệu đồng mỗi m2

Dự án nhà ở xã hội Thạnh Tân tại TP HCM có giá bán cơ sở 24,16 triệu đồng mỗi m2, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Thị trường nhà ở xã hội tại TP HCM có thêm nguồn cung từ dự án Khu chung cư Thạnh Tân, nằm trên đường ĐT743C, khu phố Tân Long, phường Dĩ An. Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán cơ sở căn hộ tại khối 1A-1B được xác định ở mức 24,16 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa tính kinh phí bảo trì.

screenshot-2025-08-04-at-144017-1536x780.png
Chung cư Thạnh Tân được quy hoạch 1.160 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó khối 1A-1B có 362 căn để bán và 121 căn cho thuê.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới