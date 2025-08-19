Hà Nội

Vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng cực cháy với bikini nhỏ xíu

Cộng đồng trẻ

Diện thiết kế bikini nhỏ xíu trong chuyến đi biển, vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng "gái một con" mòn con mắt, body đỉnh cao không kém người mẫu.

Trầm Phương
Lai Thanh Huyền, bà xã của rapper nổi tiếng Rhymastic, luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng "đồng hồ cát" dù đã là mẹ một con. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng một bộ ảnh đi biển cực kỳ nóng bỏng, khiến ai nấy đều phải trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Thanh Huyền tự tin khoe trọn vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa trong bộ bikini kẻ sọc nhỏ xíu. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế dây mảnh và dáng tam giác của bộ bikini đã khéo léo tôn lên vòng 1 đầy đặn và vòng 2 săn chắc, phẳng lì. (Ảnh: IGNV)
Dù đã qua một lần sinh nở, cô vẫn duy trì được cơ thể săn chắc, quyến rũ như thời còn là hot girl nổi tiếng của Hà thành. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh bộ bikini "đốt mắt", Thanh Huyền còn phối hợp thêm chiếc mũ lưỡi trai và kính râm, tạo nên một tổng thể vừa năng động, trẻ trung, vừa đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng cũng không ngần ngại tạo dáng đa dạng, từ việc tạo dáng chụp ảnh bên chiếc máy ảnh phim cổ điển, đến khoảnh khắc thư giãn trên ghế dài tắm nắng hay ngồi trên bãi cát trắng. (Ảnh: IGNV)
Trong bài đăng của mình, Thanh Huyền cũng tiết lộ "nháy ruột" của cô để có được những bức ảnh này chính là ông xã Rhymastic. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, Lai Thanh Huyền (sinh năm 1996) từng là gương mặt mẫu ảnh có tiếng. Cô kết hôn với Rhymastic vào năm 2019 và chào đón con trai đầu lòng Ma Bư vào năm 2020. (Ảnh: IGNV)
Sau khi sinh, Thanh Huyền đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chế độ tập luyện đều đặn và khoa học. Bộ ảnh đi biển lần này của Thanh Huyền một lần nữa khẳng định vẻ đẹp "gái một con trông mòn con mắt" và sức hút khó cưỡng của cô. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lai Thanh Huyền #Rhymastic #bikini nhỏ xíu #hot girl #vóc dáng săn chắc #ảnh đi biển

