Kiếm 30 tỷ nhờ bán ảnh, nữ rapper kiêm hot girl phát ngôn gây tranh cãi

Cộng đồng trẻ

Được biết đến với nickname "rapper nhí nổi loạn",Lil Tay mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi sau loạt phát ngôn gây sốc trên Instagram.

Thiên Anh
Trong diễn biến mới đây, nữ rapper kiêm hot girl mạng xã hội Lil Tay (tên thật Claire Hope) thẳng thừng chê bai những phụ nữ trên 25 tuổi vẫn theo đuổi công việc văn phòng truyền thống khiến dư luận dậy sóng.
Lil Tay vừa bước sang tuổi 18 vào tháng trước và ngay lập tức mở tài khoản trên nền tảng bán ảnh nổi tiếng. Theo tiết lộ của chính nàng hot girl, chỉ trong 3 giờ sau khi ra mắt, trang cá nhân đã thu hút 100.000 lượt đăng ký, mang về khoản thu nhập hơn 1 triệu USD (gần 30 tỷ VND) cho cô.
Lil Tay không ngần ngại khoe mức thu nhập “khủng” của mình, đồng thời khuyến khích các cô gái khác tham gia nền tảng trên. Nàng hot girl cũng càng gây tranh cãi hơn nữa khi thẳng thắn chia sẻ việc không quan tâm gia đình nghĩ gì và giờ đã kiếm được số tiền đủ để trang trải cho phần đời còn lại của mình.
Không ít người khẳng định, Lil Tay đang cổ xúy lối sống hưởng thụ và bất chấp hệ quả, điều này có thể tác động tiêu cực tới những người trẻ tuổi, đặc biệt là những ai vốn đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa mạng xã hội.
Cũng vì vậy mà hiện tại, trang cá nhân của Lil Tay đang nhận cơn mưa gạch đá từ phía cộng đồng mạng. Bản thân cô nàng không xa lạ gì với những ồn ào.
Từ năm 9 tuổi, Lil Tay đã nổi tiếng nhờ những đoạn video đầy ngôn từ khó hiểu, khoe khoang tiền bạc và xe sang.
Tuy nhiên, sau đó dư luận phát hiện phía sau màn trình diễn ấy là anh trai Lil Tay, người đã dựng kịch bản và “nhồi” lời thoại cho em gái.
Trở lại ở tuổi 18, Lil Tay tiếp tục duy trì hình ảnh đầy khiêu khích, lấy tai tiếng làm công cụ gây chú ý. Nhưng sự nổi tiếng đi kèm với thông điệp sai lệch ấy đang khiến khá nhiều người quan ngại.
Nhiều chuyên gia xã hội học cảnh báo rằng, việc tôn vinh thành công tức thời của những hiện tượng như Lil Tay sẽ tạo ra một chuẩn mực lệch lạc. Bởi lẽ, trong khi một bộ phận giới trẻ chạy theo “đường tắt” để nổi tiếng và giàu có, thì những giá trị lao động chân chính và tri thức lại dần bị xem nhẹ.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
