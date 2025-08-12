Hà Nội

Võ Hoàng Yến gợi cảm với bikini ở trời Tây

Giải trí

Võ Hoàng Yến gợi cảm với bikini ở trời Tây

Ở Mỹ thăm gia đình chồng, siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa tung loạt ảnh bikini quyến rũ trên bờ biển. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Sang Mỹ thăm gia đình gia đình chồng từ cuối tháng 6/2025, siêu mẫu Võ Hoàng Yến liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân. Mới đây, chân dài đăng loạt ảnh bikini. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Diện áo tắm, Võ Hoàng Yến khoe thân hình săn chắc, quyến rũ sau 1 năm sinh con gái đầu lòng. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Nữ người mẫu gợi cảm gây mê khiến người đối diện khó rời mắt. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Võ Hoàng Yến từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Cô còn giành giải Vàng Siêu mẫu nữ Việt Nam năm 2008. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Tháng 3/2024, Võ Hoàng Yến đăng ký kết hôn ở Mỹ. Sau đó, vợ chồng nữ người mẫu khoe tin vui bầu bí. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Võ Hoàng Yến dưỡng thai ở Mỹ một thời gian sau đó trở về Việt Nam sinh con. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Chồng Võ Hoàng Yến định cư ở Mỹ nhiều năm qua. Khi còn hẹn hò, nữ người mẫu và nửa kia không ít lần sống xa cách. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
Đưa con gái sang Mỹ, Võ Hoàng Yến thi thoảng nhắc đến chồng. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
"Nhắm đòi ba mua đồ hiệu được thì đòi chứ mẹ thì sống ảo và ăn kem thôi nha con", Võ Hoàng Yến hài hước nhắn nhủ ái nữ khi cả gia đình nữ người mẫu xuống phố. Ảnh: FB Võ Hoàng Yến.
