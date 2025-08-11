Hà Nội

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ngọt ngào trong từng chuyến du lịch

Giải trí

Đỗ Mỹ Linh và chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang thường chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến du lịch, gây ấn tượng với phong cách thời trang đồng điệu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà còn bởi những chuyến du lịch đầy lãng mạn.
Dù bận rộn với công việc, cặp đôi vẫn dành thời gian cùng nhau khám phá nhiều địa điểm trong và ngoài nước.
Mỗi chuyến đi, hai vợ chồng đều lựa chọn trang phục khéo léo “ăn ý” từ màu sắc đến kiểu dáng.
Nếu Mỹ Linh chọn những chiếc váy nhẹ nhàng, nữ tính thì Đỗ Vinh Quang cũng diện các bộ đồ mang tông màu tương đồng.
Mỗi chuyến du lịch của họ đều được chia sẻ trên mạng xã hội với những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn.
Bạn bè nhận xét Đỗ Mỹ Linh và ông xã vẫn như vợ chồng son sau gần 3 năm kết hôn, có một con gái.
Họ thường tay trong tay tận hưởng những chuyến du lịch hay đi công tác kết hợp ngắm cảnh.
Kể từ khi về làm dâu nhà ông Đỗ Quang Hiển, người đẹp Hà Thành tích cực tham gia vào các hoạt động của gia đình chồng.
Cô không chỉ xuất hiện bên cạnh ông xã Đỗ Vinh Quang trong những dịp quan trọng của câu lạc bộ Hà Nội, mà còn góp sức vào các công việc quan trọng khác.
Dù nhà chồng ủng hộ việc quay lại showbiz, nhưng Đỗ Mỹ Linh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở một số sự kiện lớn, dường như không còn ý định trở lại hoạt động trong ngành giải trí. Ảnh: FBNV
#Đỗ Mỹ Linh #Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh #Đỗ Mỹ Linh và chồng #Đỗ Mỹ Linh đỗ vinh quang

