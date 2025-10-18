Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

vivo X300 nhá hàng cấu hình khủng, khả năng bán chính hãng tại Việt Nam

Dòng vivo X300 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10, hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trong phân khúc smartphone cao cấp.

Tuệ Minh

Dòng Vivo X là dòng điện thoại thông minh hàng đầu, nổi tiếng với hệ thống camera Zeiss. Năm ngoái, dòng X200 ban đầu được giới thiệu với ba mẫu: X200 tiêu chuẩn, X200 Pro Mini và X200 Pro. Tuy nhiên, công ty đã xác nhận rằng sẽ không có mẫu "Pro Mini" nào trong dòng sản phẩm kế nhiệm.

Trước khi ra mắt, Phó chủ tịch Vivo Huang Tao đã tiết lộ những điểm nổi bật của X300 và so sánh nó với X200 Pro Mini của năm ngoái. Về camera , Vivo X300 được cho là sẽ sở hữu cảm biến chính 200MP, ống kính tele Zeiss APO và camera selfie 50MP đồng thời hỗ trợ quay video 10-bit Log.

photo-1760264479897-17602644801262072094019.jpg
Bài đăng trên fanpage vivo Việt Nam

X300 được xác nhận sẽ sử dụng chipset Dimensity 9500 mới nhất . Theo MediaTek, chipset mới này mang lại hiệu năng đơn nhân nhanh hơn tới 32% và hiệu năng đa nhân cao hơn khoảng 17% so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, động thái khiến cộng đồng công nghệ hào hứng hơn hết là việc vivo đăng tải nhá hàng trên trang fanpage tiếng Việt, đồng thời mời nhiều KOL, Reviewer Việt Nam dự sự kiện ra mắt.

Động thái này được cộng đồng nhận định là vivo sẽ ra mắt bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. vivo có vẻ như đang có chiến lược phân phối dòng flagship X-series, cụ thể là X300 tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Lần gần nhất vivo phân phối chính hãng một mẫu máy thuộc dòng X tại Việt Nam đã là từ thế hệ X80 ra mắt giai đoạn đại dịch COVID-19.

558891223-1252320230270656-5479690779346616593-n-1136.jpg
Cấu hình chi tiết vivo X300 được công bố.

Các flagship như X90, X100 hay X200 đều chỉ được bán giới hạn qua đường xách tay, khiến dòng X dần trở thành "huyền thoại xa vời" với người dùng Việt.

Việt Nam chủ động đăng hình ảnh teaser của X300 ngay trước ngày ra mắt toàn cầu (13/10) được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hãng đang có kế hoạch mang dòng flagship trở lại theo kênh chính hãng.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí, KOL và reviewer Việt Nam cũng nhận được lời mời sang Trung Quốc tham dự sự kiện ra mắt X300 series. Đây là dấu hiệu cho thấy, hãng có kế hoạch nghiêm túc đồng thời quảng bá mạnh mẽ cho sản phẩm đầu bảng của mình tại Việt Nam.

Một yếu tố khác cho thấy vivo đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần trở lại này là việc hãng chính thức công bố OriginOS 6, phiên bản giao diện hoàn toàn mới vốn trước đây chỉ dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc.

Tại vivo Developer Conference 2025, OriginOS 6 được giới thiệu với hàng loạt cải tiến: thiết kế theo phong cách "không gian đa lớp" với hiệu ứng 3D, icon mới lấy cảm hứng từ dòng vivo X Fold5, cùng hệ thống animation mượt mà với đường cong chuyển động tự nhiên hơn. Giao diện này mang phong cách hiện đại và tinh tế tương tự "Liquid Glass" trên iOS 26.

vivo xác nhận OriginOS 6 sẽ được triển khai toàn cầu từ ngày 15/10, thay thế cho Funtouch OS vốn bị chê là đơn giản và chậm cải tiến. Dòng vivo X300 và iQOO 15 sẽ là những thiết bị đầu tiên ra mắt cùng OriginOS 6 toàn cầu, một bước đi mang tính chiến lược để nâng tầm trải nghiệm phần mềm của flagship vivo ở các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Tận hưởng không gian làm việc với màn hình siêu rộng 34 inch của HP.

#Ra mắt vivo X300 tại Việt Nam #Cấu hình cao cấp vivo X300 #Camera 200MP Zeiss #Chiến lược phân phối chính hãng #Giới thiệu giao diện OriginOS 6 #Thông tin về dòng vivo X-series

Bài liên quan

Số hóa

Vivo X300 series hé lộ với chip đầu bảng và camera hạng chuyên

Vivo vừa tung loạt teaser hé lộ những đột phá trên X300 series với vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, chip hình ảnh tự phát triển V3+ quay chân dung 4K 60fps.

Sau thành công với Dimensity 9400 trên dòng X200, Vivo tiếp tục bắt tay cùng MediaTek để đưa Dimensity 9500 vào X300 và X300 Pro. Đây là chip đầu bảng vừa đạt hơn 4 triệu trên AnTuTu, khẳng định sức mạnh vượt trội.

Trên GeekBench, Vivo X300 với RAM 16 GB và Android 16 đạt đến 3.177 điểm đơn nhân và 9.701 điểm đa nhân, minh chứng cho hiệu năng hàng đầu.

Xem chi tiết

Số hóa

Vivo iQOO Neo 10 5G thách thức Apple và Samsung

Vivo iQOO Neo 10 5G gây chú ý với pin 6100mAh siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Gen 3 và giá chưa tới 1 chỉ vàng, khiến cả Samsung lẫn Apple phải dè chừng.

neo-1.png
Vivo iQOO Neo 10 5G được định vị là mẫu smartphone hiệu năng cao với mức giá chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng.
neo-2.png
Điểm mạnh lớn nhất của máy là chip Snapdragon 8 Gen 3 kết hợp chip đồ họa độc lập Q2 mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà.
Xem chi tiết

Số hóa

Vivo V60: “Bản sao iPhone” pin 6.500 mAh giá chỉ 11 triệu

Vivo V60 gây chú ý với thiết kế như iPhone 16, pin khủng 6.500 mAh, màn AMOLED đẹp, camera zoom ấn tượng và giá khởi điểm chỉ từ 11,2 triệu đồng.

ho-1.png
Vivo V60 kế thừa thiết kế sang trọng của dòng V-series và gây ấn tượng với viên pin 6.500 mAh.
ho-2.png
Mặt sau máy gợi nhớ iPhone 16 với cụm camera mô-đun viên thuốc hiện đại.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới