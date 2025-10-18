vivo X300 nhá hàng cấu hình khủng, khả năng bán chính hãng tại Việt Nam

Dòng vivo X300 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/10, hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trong phân khúc smartphone cao cấp.

Dòng Vivo X là dòng điện thoại thông minh hàng đầu, nổi tiếng với hệ thống camera Zeiss. Năm ngoái, dòng X200 ban đầu được giới thiệu với ba mẫu: X200 tiêu chuẩn, X200 Pro Mini và X200 Pro. Tuy nhiên, công ty đã xác nhận rằng sẽ không có mẫu "Pro Mini" nào trong dòng sản phẩm kế nhiệm.

Trước khi ra mắt, Phó chủ tịch Vivo Huang Tao đã tiết lộ những điểm nổi bật của X300 và so sánh nó với X200 Pro Mini của năm ngoái. Về camera , Vivo X300 được cho là sẽ sở hữu cảm biến chính 200MP, ống kính tele Zeiss APO và camera selfie 50MP đồng thời hỗ trợ quay video 10-bit Log.

Bài đăng trên fanpage vivo Việt Nam

X300 được xác nhận sẽ sử dụng chipset Dimensity 9500 mới nhất . Theo MediaTek, chipset mới này mang lại hiệu năng đơn nhân nhanh hơn tới 32% và hiệu năng đa nhân cao hơn khoảng 17% so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, động thái khiến cộng đồng công nghệ hào hứng hơn hết là việc vivo đăng tải nhá hàng trên trang fanpage tiếng Việt, đồng thời mời nhiều KOL, Reviewer Việt Nam dự sự kiện ra mắt.

Động thái này được cộng đồng nhận định là vivo sẽ ra mắt bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. vivo có vẻ như đang có chiến lược phân phối dòng flagship X-series, cụ thể là X300 tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Lần gần nhất vivo phân phối chính hãng một mẫu máy thuộc dòng X tại Việt Nam đã là từ thế hệ X80 ra mắt giai đoạn đại dịch COVID-19.

Cấu hình chi tiết vivo X300 được công bố.

Các flagship như X90, X100 hay X200 đều chỉ được bán giới hạn qua đường xách tay, khiến dòng X dần trở thành "huyền thoại xa vời" với người dùng Việt.

Việt Nam chủ động đăng hình ảnh teaser của X300 ngay trước ngày ra mắt toàn cầu (13/10) được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hãng đang có kế hoạch mang dòng flagship trở lại theo kênh chính hãng.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí, KOL và reviewer Việt Nam cũng nhận được lời mời sang Trung Quốc tham dự sự kiện ra mắt X300 series. Đây là dấu hiệu cho thấy, hãng có kế hoạch nghiêm túc đồng thời quảng bá mạnh mẽ cho sản phẩm đầu bảng của mình tại Việt Nam.

Một yếu tố khác cho thấy vivo đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần trở lại này là việc hãng chính thức công bố OriginOS 6, phiên bản giao diện hoàn toàn mới vốn trước đây chỉ dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc.

Tại vivo Developer Conference 2025, OriginOS 6 được giới thiệu với hàng loạt cải tiến: thiết kế theo phong cách "không gian đa lớp" với hiệu ứng 3D, icon mới lấy cảm hứng từ dòng vivo X Fold5, cùng hệ thống animation mượt mà với đường cong chuyển động tự nhiên hơn. Giao diện này mang phong cách hiện đại và tinh tế tương tự "Liquid Glass" trên iOS 26.

vivo xác nhận OriginOS 6 sẽ được triển khai toàn cầu từ ngày 15/10, thay thế cho Funtouch OS vốn bị chê là đơn giản và chậm cải tiến. Dòng vivo X300 và iQOO 15 sẽ là những thiết bị đầu tiên ra mắt cùng OriginOS 6 toàn cầu, một bước đi mang tính chiến lược để nâng tầm trải nghiệm phần mềm của flagship vivo ở các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.