Vivo iQOO Neo 10 5G thách thức Apple và Samsung

Số hóa

Vivo iQOO Neo 10 5G thách thức Apple và Samsung

Vivo iQOO Neo 10 5G gây chú ý với pin 6100mAh siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Gen 3 và giá chưa tới 1 chỉ vàng, khiến cả Samsung lẫn Apple phải dè chừng.

Thiên Trang (TH)
Vivo iQOO Neo 10 5G được định vị là mẫu smartphone hiệu năng cao với mức giá chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng.
Điểm mạnh lớn nhất của máy là chip Snapdragon 8 Gen 3 kết hợp chip đồ họa độc lập Q2 mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà.
Chip Q2 giúp ổn định FPS, tối ưu khung hình và giảm tải cho GPU chính để máy mát hơn và tiết kiệm pin.
Công nghệ pin Si/C cho phép tích hợp viên pin dung lượng khủng 6100mAh trong thân máy vẫn mỏng nhẹ.
Sạc siêu nhanh 120W giúp nạp 50% pin chỉ trong 15 phút, vượt trội hơn nhiều flagship hiện nay.
Màn hình LTPO AMOLED 6.78 inch với tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 4500 nits mang lại trải nghiệm thị giác đỉnh cao.
Loạt tính năng dành cho game thủ như rung 4D, đổi giọng AI và đo FPS theo thời gian thực càng củng cố sức hút của máy.
Với cấu hình mạnh, pin bền và giá dễ tiếp cận, iQOO Neo 10 5G xứng đáng là đối thủ đáng gờm khiến cả Apple lẫn Samsung phải dè chừng.
Thiên Trang (TH)
