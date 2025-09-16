Vivo iQOO Neo 10 5G thách thức Apple và Samsung

Vivo iQOO Neo 10 5G gây chú ý với pin 6100mAh siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Gen 3 và giá chưa tới 1 chỉ vàng, khiến cả Samsung lẫn Apple phải dè chừng.
Mới đây, Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La đăng tải thành quả "độ xế hộp" tại gia được cô cũng hai nhóc tỳ thực hiện, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
Phần mềm lỗi thời là “cánh cửa mở” cho tin tặc khai thác. Việc vá lỗ hổng định kỳ giúp bảo vệ dữ liệu và giảm nguy cơ tổn thất tài chính.
Từng là chân dài đình đám của làng thời trang, Kỳ Hân đã rút lui khỏi ánh hào quang để trở thành hậu phương vững chắc cho cầu thủ Mạc Hồng Quân.
Honda Việt Nam vừa ra mắt xe ga ADV350 tại Việt Nam, xe được định vị là “người bạn đồng hành lý tưởng” cho cả môi trường đô thị lẫn những hành trình khám phá.
Thả nhẹ tấm hình tạo dáng bên suối, nữ streamer Pi Tiên khiến fan không thể rời mắt với thấn thái gợi cảm, cuốn hút.
Sau những tháng ngày rèn luyện nghiêm túc và kỷ luật ở A80, hình ảnh Nguyễn Hữu Cường trong trang phục đời thường khiến nhiều người vô cùng thích thú.
Phong cách đời thường của Jun Vũ luôn được nhiều bạn trẻ học hỏi bởi sự tối giản nhưng vẫn tinh tế và tôn dáng, thể hiện rõ trong bộ ảnh gần đây của cô nàng.
Loài cây cảnh khổng lồ với dáng quạt độc đáo, mang vẻ đẹp nhiệt đới, vừa giúp trang trí sân vườn ấn tượng vừa thu hút tài lộc và năng lượng tích cực.
Sivatherium là một loài động vật ăn cỏ đã tuyệt chủng, từng sống ở châu Phi và tiểu lục địa Ấn Độ, gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ và ngoại hình độc đáo.
Dù có tên nhiều nhiều người đỏ mặt nhưng gaebul vẫn có lực hấp dẫn rất lớn trong các cộng đồng thích đồ biển, thực khách ưa khám phá.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi thi thoảng đăng tải hình ảnh bên bố mẹ. Mới đây, thông tin về bố mẹ người đẹp gây chú ý.
Diện mốt quần "ngắn bằng gang tay", nữ streamer đình đám Mina Young khiến cộng đồng fan không thể rời mắt với loạt ảnh mới.
Mercedes-Benz SLR McLaren về Việt Nam theo đơn đặt hàng của 1 đại gia ở Tp.HCM. Sau đó, nó đã được bán cho 1 doanh nhân ở Hà Nội và đến nay chưa đổi chủ.
Hot girl Lilly Luta (tên thật là Nguyễn Thị Lượm) mới đây đã khiến người hâm mộ xao xuyến khi tung ra bộ ảnh chào đón Trung thu 2025 với concept đầy mộng mơ.
Xuyên suốt ngôi nhà là vẻ đẹp giản dị của gạch, tre, gỗ và đất sét địa phương được tái hiện một cách nhất quán.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi hãy nhẫn nại, đừng vì khó khăn mà sớm từ bỏ và có thể gặp may mắn về tài vận.
Trong các cuộc khai quật khảo cổ học tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới chuyên gia đã có những phát hiện quan trọng giúp giải mã cuộc sống của người dân thời Đồ đồng.
Hai tuần sau khi về Việt Nam, vợ chồng tiền đạo Nguyễn Xuân Son khoe nhận được món quà lớn là một chiếc xe ôtô.
4 á hậu Miss Grand Vietnam 2025: Thu Ngân, Thu Trà, Y Quyên và Ngọc Anh sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt đậm chất Á đông.
Bank (Diệp Anh) là bạn gái gắn bó 7 năm với streamer MisThy. Cô gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật và gu thời trang cuốn hút.