Chiếc smartphone mỏng hơn cả iPhone Air ra đời 10 năm trước

Số hóa

Chiếc smartphone mỏng hơn cả iPhone Air ra đời 10 năm trước

Chiếc smartphone được "người sói" Hugh Jackman làm đại sứ thương hiệu ra mắt 10 năm trước có độ mỏng bỏ xa iPhone Air.

Tuệ Minh
Nhiều ánh mắt đã mở to kinh ngạc khi CEO Apple Tim Cook chính thức giới thiệu iPhone Air. Đúng như tên gọi, điều làm nên sự đặc biệt của chiếc iPhone này chính là khung máy siêu mỏng – hầu hết các điểm trên máy chỉ dày 5,64 mm, phần lồi của camera hơi dày hơn một chút và là chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất.
Điều mà nhiều người dường như đã quên mất khi bị cuốn theo làn sóng quảng cáo rầm rộ về việc Apple là bậc thầy trong việc tạo ra sản phẩm chính là khoảng mười năm trước, đã có một chiếc điện thoại thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone Air.
Mỏng đến mức nó được coi là điện thoại mỏng nhất thế giới. Đại sứ thương hiệu của nó không ai khác chính là Hugh "Wolverine" Jackman. Và nó đến từ một thương hiệu Ấn Độ.
Đó là đang nói đến Micromax Canvas Sliver 5, với độ mỏng khủng khiếp chỉ 5,1 mm, và đã làm khuynh đảo thị trường vào năm 2015.
Trên thực tế, điện thoại siêu mỏng lần đầu tiên trở thành cơn sốt vào giai đoạn 2014-2015. Chúng ta đã chứng kiến ​​một loạt điện thoại dường như đã không được ăn uống tử tế trong nhiều tháng. Thực tế, chiếc điện thoại mỏng nhất từ ​​trước đến nay, Vivo X5 Max, với độ mỏng khủng khiếp 4,75 mm (và vẫn là điện thoại không thể gập lại mỏng nhất cho đến ngày nay), đã được ra mắt vào năm 2014
Micromax là một thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu của Ấn Độ vào thời điểm đó và có lượng người theo dõi đáng kể không chỉ ở Ấn Độ mà còn ở một số thị trường quốc tế, như Nga - đây là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ mười trên thế giới vào đầu năm 2015.
Tại thị trường nội địa Ấn Độ, công ty này thực sự ngang ngửa với Samsung hùng mạnh ( / ), và bỏ xa các đối thủ như Oppo, Vivo, Apple và những công ty mới như Xiaomi và OnePlus. Họ cung cấp các thiết bị có thông số kỹ thuật tốt với thiết kế đủ tốt với mức giá phải chăng đáng ngạc nhiên trong một thị trường rất nhạy cảm về giá.
Mãi bị chê rẽ, họ quyết tâm tạo ra sản phẩm "đắt tiền" theo tiêu chuẩn chung của mình, nhắm đến đối tượng khách hàng cao cấp. Một trong những sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm "cao cấp hơn" này là chiếc điện thoại mà Micromax tuyên bố sẽ là "chiếc điện thoại mỏng nhất từ ​​trước đến nay". Sản phẩm có giá 17.999 Rupee và được gọi là Micromax Canvas Sliver 5!
Micromax đã thổi bùng cơn sốt về Canvas Sliver 5 bằng một chiến dịch quảng cáo cực kỳ nổi bật có sự góp mặt của Hugh Jackman. Các quảng cáo in ấn bóng bẩy có Jackman cầm điện thoại theo cách nhấn mạnh vào độ mỏng của nó và dựa vào thông điệp tinh tế và tối giản thay vì các thông số kỹ thuật lớn và so sánh vốn là thương hiệu của Micromax.
Trong khi cả thế giới đang say mê iPhone Air, thì Micromax Canvas Sliver 5 lại gợi nhớ cho chúng ta rằng một thập kỷ trước, một thương hiệu Ấn Độ đã nắm giữ tất cả - thị phần, Hugh Jackman làm đại sứ thương hiệu, và chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới. Một chiếc điện thoại thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone Air.
Hugh Jackman xuất hiện siêu ngầu trong quảng cáo Micromax Canvas Silver 5 siêu mỏng 5.1 mm.
Tuệ Minh
Indian Express
Link bài gốc Copy link
https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/the-indian-phone-that-was-slimmer-than-the-iphone-airten-years-ago-10247147/
#điện thoại mỏng nhất thế giới #Micromax Canvas Sliver 5 #iPhone Air #điện thoại siêu mỏng 2015 #Hugh Jackman quảng cáo điện thoại #thiết kế điện thoại mỏng

