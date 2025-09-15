Chiếc smartphone mỏng hơn cả iPhone Air ra đời 10 năm trước

Chiếc smartphone được "người sói" Hugh Jackman làm đại sứ thương hiệu ra mắt 10 năm trước có độ mỏng bỏ xa iPhone Air.
Từ mỏm đá bản Kim Nọi, du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Mù Cang Chải uốn lượn, đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng Tây Bắc.
Mỹ tiếp tục khởi động dây chuyền sản xuất M1117, chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine, nhưng hiệu quả của loại xe bọc thép này vẫn gây nhiều tranh cãi.
Với mái tóc bạch kim đặc trưng và phong cách thời trang ấn tượng, hot girl Lê Huyền Diệu khiến netizen xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh sinh nhật đầy nghệ thuật.
Quỳnh Lương khoe ảnh "đầu bù tóc rối" khi ở cữ. Lương Thùy Linh hào hứng khi trở lại Anh sau 6 năm.
Tử vi dự đoán, đầu năm 2026, có 3 con giáp sẽ gặp vận may đặc biệt: từ khó khăn xoay chuyển thành cơ hội, không chỉ trả dứt nợ mà còn bắt đầu tích lũy.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi mộ La Mã hoành tráng đầu tiên ở Albania, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 - 4. Bên trong chứa kho báu tùy táng cực giá trị.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được niên đại những hóa thạch trứng khủng long tìm thấy ở tỉnh Hồ Bắc là 85,91 triệu năm.
Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà khoa học thông báo đã phát hiện 3 loài cá ốc mới ở Thái Bình Dương, bao gồm cá ốc sần sùi có vẻ ngoài màu hồng độc đáo.
Giao tranh ác liệt ở phía bắc Pokrovsk, cuộc phản công của Ukraine rơi vào vũng lầy, cả Nga và Ukraine đều muốn bao vây lực lượng chủ lực của nhau.
Với bản tiêu chuẩn mới, mẫu xe SUV Kia Sonet 2025 thế hệ mới đã rút ngắn khoảng cách về giá bán so với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam.
Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Cô sở hữu chiều cao 1m72, số đo ba vòng 81-64-92 cm.
Một nam châm siêu dẫn khổng lồ từ Mỹ đã được vận chuyển đến Pháp, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án ITER - lò phản ứng nhiệt hạch lớn nhất thế giới.
Hãng xe Nissan đã chính thức khép lại hành trình GT-R R35 bằng phiên bản cuối cùng và chuyển hướng sang Z Heritage Edition để tiếp tục câu chuyện hiệu suất.
Khoảnh khắc MQ-9 Reaper khai hỏa Hellfire vào vật thể lạ ngoài khơi Yemen được Mỹ ghi lại, hé lộ cuộc cách mạng mới của chiến tranh không người lái.
Slimcase trở thành thương hiệu ốp lưng số 1 Việt Nam nhờ kết hợp thẩm mỹ và công nghệ Slimpact™, dẫn đầu doanh số trên cả bốn sàn thương mại điện tử.
Vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, 'Vợ quốc dân' Phương Ly khiến netizen phải thừa nhận rằng visual 'cân mọi bảng nhan sắc châu Á'.
Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình quá khích ở thủ đô London (Anh), khiến hàng chục cảnh sát bị thương.
Thác Khe Dầu (Lạng Sơn) với vẻ đẹp nguyên sơ, dòng nước mát lành, là điểm trekking, tắm thác, cắm trại lý tưởng cho du khách ưa khám phá.
Mới đây, kênh Digimods Design đã tung loạt ảnh phác họa về mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2027, mang đến góc nhìn mới mẻ về diện mạo hiện đại phong cách hơn.
Mới ngày nào bé Cam Cam nhà Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon còn bi bô trên sóng truyền hình, giờ đã là cô bé 9 tuổi vô cùng xinh xắn, dịu dàng.