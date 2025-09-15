Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
OpenAI hé lộ nguyên nhân thật sự của ảo giác AI

Số hóa

OpenAI hé lộ nguyên nhân thật sự của ảo giác AI

OpenAI công bố nghiên cứu mới giải thích nguyên nhân ảo giác AI, khẳng định không có mô hình nào đạt chính xác 100% nhưng đã tìm ra hướng khắc phục.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa công bố nghiên cứu đột phá giải thích gốc rễ hiện tượng ảo giác trong các mô hình ngôn ngữ lớn.
OpenAI vừa công bố nghiên cứu đột phá giải thích gốc rễ hiện tượng ảo giác trong các mô hình ngôn ngữ lớn.
Theo chuyên gia, ảo giác xuất hiện khi AI tạo ra thông tin sai nhưng trình bày như sự thật.
Theo chuyên gia, ảo giác xuất hiện khi AI tạo ra thông tin sai nhưng trình bày như sự thật.
Nguyên nhân chính là cách huấn luyện hiện tại khuyến khích đoán hơn là thừa nhận sự không chắc chắn.
Nguyên nhân chính là cách huấn luyện hiện tại khuyến khích đoán hơn là thừa nhận sự không chắc chắn.
Các nhà nghiên cứu so sánh AI với học sinh làm bài thi, đoán để có điểm thay vì để trống.
Các nhà nghiên cứu so sánh AI với học sinh làm bài thi, đoán để có điểm thay vì để trống.
Điều này khiến các mô hình luôn ở trạng thái “làm bài kiểm tra” thay vì phản ánh thực tế đa chiều.
Điều này khiến các mô hình luôn ở trạng thái “làm bài kiểm tra” thay vì phản ánh thực tế đa chiều.
OpenAI đề xuất thiết kế lại hệ thống đánh giá để không phạt việc thừa nhận “không biết”.
OpenAI đề xuất thiết kế lại hệ thống đánh giá để không phạt việc thừa nhận “không biết”.
Dù vậy, công ty nhấn mạnh không mô hình nào có thể chính xác tuyệt đối trong thế giới thực.
Dù vậy, công ty nhấn mạnh không mô hình nào có thể chính xác tuyệt đối trong thế giới thực.
Nghiên cứu này mở ra hướng mới nhằm giảm thiểu ảo giác và nâng cao độ tin cậy của AI trong tương lai.
Nghiên cứu này mở ra hướng mới nhằm giảm thiểu ảo giác và nâng cao độ tin cậy của AI trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#ảo giác AI #OpenAI #mô hình ngôn ngữ #độ chính xác AI #nghiên cứu AI #hệ thống AI

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT