Vinmec Cần Thơ chính thức áp dụng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, người dân có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đến khám và điều trị sẽ được hưởng các chế độ thanh toán theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản có liên quan. Quyền lợi thanh toán được áp dụng cho nhiều dịch vụ như phẫu thuật, thủ thuật các chuyên khoa như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng, thuốc, vật tư y tế…

Theo đó, khi đến bệnh viện thăm khám, người bệnh xuất trình thông tin thẻ BHYT kèm giấy tờ xác minh nhân thân theo quy định. Đối với người lớn, có thể sử dụng Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đã tích hợp thông tin BHYT, hoặc xuất trình thẻ BHYT điện tử/bản giấy. Trường hợp thẻ chưa có ảnh hoặc chưa thể hiện mã số BHYT, người bệnh cần mang theo giấy tờ có ảnh để đối chiếu, như Căn cước công dân, hộ chiếu, ứng dụng VNeID, VssID hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Trẻ em dưới 6 tuổi có thể dùng thẻ BHYT điện tử, bản giấy hoặc mã số BHYT. Trường hợp chưa được cấp thẻ, có thể thay thế bằng giấy chứng sinh (bản gốc hoặc bản sao). Đối với bệnh nhân cấp cứu, các giấy tờ trên có thể được bổ sung trước khi kết thúc đợt điều trị.

Khách hàng được sử dụng thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại Vinmec Cần Thơ.

BSCKII Phan Hoàng Nguyên, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Việc áp dụng chính sách khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế khẳng định quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm và cam kết đồng hành cùng ngành y tế địa phương của Vinmec. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhiều người dân được dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý mà không phải di chuyển xa”.

Vinmec Cần Thơ là bệnh viện thứ 9 của Hệ thống Y tế Vinmec, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh viện được đầu tư tới 2.350 tỉ đồng với quy mô 41.016 m2, gồm 6 tầng, 155 giường bệnh nội trú và khả năng phục vụ tối thiểu 60.000 lượt khám mỗi năm. Không chỉ sở hữu hệ thống 21 chuyên khoa, Vinmec Cần Thơ còn phát triển các trung tâm chuyên ngành, tạo nên mạng lưới điều trị toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, bệnh viện còn tập trung đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Nổi bật là hệ thống CT Revolution Apex Elite 2560 lát cắt - công nghệ cho phép chẩn đoán chi tiết tim mạch, đột quỵ và các tổn thương ung thư chỉ trong một lần chụp, mở ra cơ hội can thiệp sớm và điều trị hiệu quả hơn. Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh, bệnh lý phổi, đại tràng, gan, tiền liệt tuyến…

TS.BS Nguyễn Thanh Quân - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - thăm khám cho khách hàng.

Bên cạnh các thế mạnh nổi trội như Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hóa, Sản phụ khoa và Chẩn đoán hình ảnh, Vinmec Cần Thơ còn hướng tới cung cấp dịch vụ sàng lọc và điều trị cá thể hóa - xu hướng y học tiên tiến giúp mỗi người bệnh được chăm sóc theo nhu cầu riêng biệt. Với sự đầu tư đồng bộ về con người, công nghệ và cơ sở vật chất, bệnh viện hiện là địa chỉ y tế chuẩn quốc tế, mang đến cho người dân Tây Nam Bộ cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.