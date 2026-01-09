Khu Đông Hà Nội và bài toán thời điểm trong chu kỳ tăng trưởng theo hạ tầng

Tuy nhiên, giai đoạn hấp dẫn nhất thường nằm trước khi hạ tầng hoàn thiện, khi mặt bằng giá chưa kịp phản ánh đầy đủ các yếu tố kết nối mới. Khu Đông Hà Nội đang ở đúng giai đoạn này.

Khu Đông Hà Nội và chu kỳ tăng giá theo hạ tầng: “Điểm rơi” 2026 – 2027

Quan sát các chu kỳ phát triển trước đây của bất động sản Hà Nội, từ khu Tây đến khu Tây Nam cho thấy một quy luật khá rõ: giá bất động sản thường tăng mạnh nhất không phải khi hạ tầng đã hoàn thiện, mà trong giai đoạn hạ tầng bước vào cao điểm triển khai và bắt đầu vận hành.

Đơn cử tại khu Tây Hà Nội, một dự án chung cư thuộc phường Tây Mỗ ghi nhận mặt bằng giá hiện nay ở mức 70-120 triệu đồng/m², trong khi khoảng 5 năm trước chỉ dao động 28–30 triệu đồng/m², tức tăng gấp hơn 3 lần trong vòng 5 năm. Mức tăng này gắn liền với lợi thế hưởng lợi trực tiếp từ các trục hạ tầng lớn như Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo kéo dài, Vành đai 3.5 và Quốc lộ 70.

Tương tự, tại khu Tây Nam, nơi hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là tuyến metro, đóng vai trò tái định vị mặt bằng giá, một dự án cách ga La Khê khoảng 1km đã tăng từ 27–28 triệu đồng/m² vào năm 2021 lên 60–70 triệu đồng/m² ở hiện tại, tương đương hơn gấp đôi sau khoảng 4 năm. Những diễn biến này cho thấy tác động trực tiếp của hạ tầng giao thông tới mặt bằng giá bất động sản trong giai đoạn “điểm rơi” của chu kỳ tăng trưởng.

Diễn biến này đang lặp lại tại khu Đông khi loạt công trình hạ tầng quy mô lớn đang đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên một “cú hích kép” cả về kết nối đô thị lẫn tâm lý thị trường. Có thể kể đến các dự án như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, các tuyến Metro số 2 và Metro số 5, cùng với Vành đai 3.5 và Vành đai 4



Theo kế hoạch, phần lớn các dự án này sẽ dần hoàn thiện trong giai đoạn 2026 - 2027, thời điểm được nhiều nhà đầu tư coi là mốc xác lập mặt bằng giá mới cho khu Đông. Khi đó, bất động sản không chỉ hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn từ sự dịch chuyển dân cư, dòng vốn và các hoạt động thương mại - dịch vụ theo hạ tầng.

Điều đáng lưu ý là hiện tại, giá bất động sản khu Đông vẫn đang ở “vùng trước hạ tầng hoàn thiện”. Mặt bằng giá chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố kết nối trong tương lai, trong khi lộ trình triển khai hạ tầng đã được xác lập rõ ràng. Những nhà đầu tư lão luyện đánh giá: đây chính là giai đoạn mà chi phí cơ hội thấp hơn so với việc chờ đến khi hạ tầng hoàn thành, nhưng biên độ tăng giá tiềm năng lại lớn hơn. Nói cách khác, giai đoạn hiện tại cho phép nhà đầu tư đánh giá sự tăng trưởng về giá của bất động sản dựa trên các yếu tố triển khai thực tế về hạ tầng, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng như ở những chu kỳ sớm hơn.

Mua trước hạ tầng hoàn thiện: lợi thế thuộc về sản phẩm đủ lực cạnh tranh

The Parkland thuộc tổ hợp Imperia Ocean City là một trong số ít dự án nằm trực diện trên trục dịch chuyển hạ tầng chiến lược về phía Đông Hà Nội. Vị trí của dự án được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi hạ tầng trọng điểm đang được kích hoạt, gồm sân bay Gia Bình trong tương lai, các tuyến metro định hướng kéo dài về phía Đông, cùng hệ thống đường vành đai 3.5 và vành đai 4 đang được đẩy nhanh triển khai. Khi các dự án hạ tầng này dần hoàn thiện, khu vực sẽ chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét về dân cư và hoạt động đầu tư, kéo theo sự thay đổi của mặt bằng giá trong trung và dài hạn.

Trên nền kết nối chiến lược đó, The Parkland tiếp tục được hưởng lợi từ hệ tiện ích và hạ tầng hiện hữu đã đi vào vận hành của khu vực. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh hệ tiện ích của Ocean Park 2 & 3, kết nối tới AEON Mall Long Biên trong khoảng 15 phút, các trường đại học và tổ hợp thể thao trong bán kính 5 phút.

The Parkland nằm ở vị trí trong vùng dịch chuyển hạ tầng chiến lược về phía Đông Hà Nội

Điểm tạo khác biệt tiếp theo của The Parkland nằm ở chất lượng quy hoạch tổng thể. Trên quỹ đất 33,68 ha, dự án được phát triển theo mô hình quần đảo đô thị. Thay vì dàn trải mật độ, các khối nhà được quy hoạch thành từng cụm riêng biệt, mỗi cụm đóng vai trò như một “đảo sống” với cá tính không gian rõ ràng, đồng thời được kết nối bằng hệ cảnh quan xanh và mặt nước theo dạng liên kết mềm.

Tâm điểm của quy hoạch là công viên trung tâm rộng 3,6 ha, cũng là công viên trung tâm đầu tiên tại Ocean City đóng vai trò lõi xanh điều tiết toàn bộ không gian sống. Từ trục xanh này, chuỗi công viên vệ tinh được bố trí đan xen trong từng cụm nhà, tạo nên mạng lưới cảnh quan liên hoàn, giúp không gian xanh hiện diện xuyên suốt thay vì tập trung cục bộ.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích của dự án được phát triển theo hướng hiện đại và đa tầng, bao phủ từ không gian dạo bộ, mặt nước, khu vận động, thư giãn đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - nghỉ - kết nối của cư dân.

The Parkland là dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế trong những hạng mục then chốt. Quy hoạch tổng thể do NBBJ đảm nhiệm, thương hiệu kiến trúc toàn cầu đứng sau nhiều dự án đô thị và công trình biểu tượng. Không gian nội thất được thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore), đơn vị giàu kinh nghiệm tại thị trường châu Á, hướng tới sự linh hoạt và khả năng sử dụng bền vững cho nhiều nhóm cư dân, từ người trẻ đến các gia đình đa thế hệ. Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế hàng đầu là bảo chứng về chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông đang tăng tốc và dự kiến hoàn thiện giai đoạn 2026 - 2027, những dự án như The Parkland hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, mặt bằng giá còn ở giai đoạn trước chu kỳ mới, và chất lượng quy hoạch đủ để phục vụ nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn. Khi thị trường ngày càng ưu tiên chất lượng hơn số lượng, đây là nhóm sản phẩm được đánh giá có cơ sở cho quyết định xuống tiền sớm.