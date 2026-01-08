Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Bệnh nhân 88 tuổi ung thư dạ dày giai đoạn muộn hồi phục ngoạn mục

Chỉ 5 ngày sau ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày điều trị ung thư giai đoạn muộn tại Vinmec Nha Trang, bệnh nhân 88 tuổi đã có thể vận động, ăn uống.

PV

Suy kiệt vì ung thư dạ dày giai đoạn muộn

Trước khi nhập viện, bà Nguyễn Thị Chín (trú tại Vạn Ninh, Khánh Hòa) rơi vào tình trạng suy kiệt do ăn uống kém kéo dài, thường xuyên đầy bụng, buồn nôn và nôn nhiều sau ăn. Tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang thăm khám.

Sau khi kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu nghiêm trọng. Kết quả chụp X-quang thực quản, dạ dày cho thấy dạ dày giãn lớn, hẹp lòng môn vị, thuốc cản quang bài xuất chậm qua môn vị. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng phát hiện tồn đọng nhiều thức ăn cũ trong dạ dày, nghi ngờ hẹp môn vị, kèm theo tổn thương loét lớn vùng hang vị, gợi ý u ác tính.

Để đánh giá toàn diện mức độ lan rộng của bệnh, các bác sĩ tiếp tục chỉ định bệnh nhân chụp CT ngực và CT bụng - chậu. Kết quả cho thấy người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn IV và có dấu hiệu di căn xa, biến chứng hẹp môn vị, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa trên. Theo TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân ăn uống kém, nôn nhiều và suy kiệt nhanh chóng.

Trước một bệnh nhân lớn tuổi, mắc ung thư giai đoạn muộn, kèm biến chứng hẹp môn vị, việc lựa chọn phương pháp điều trị là thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, đội ngũ chuyên gia của Vinmec Nha Trang thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt bán phần dưới dạ dày nhằm giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn, cải thiện khả năng ăn uống, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

anh-1.jpg
Ê-kíp bác sĩ Vinmec Nha Trang phẫu thuật cắt bán phần dạ dày cho cụ bà.

Mục tiêu điều trị trong trường hợp này không chỉ là xử lý khối u, mà quan trọng hơn là giải quyết biến chứng hẹp môn vị đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Nếu không can thiệp, bệnh nhân có nguy cơ suy kiệt nhanh, nhiễm trùng, rối loạn điện giải và nhiều biến chứng nguy hiểm khác”, TS.BS Trương Đình Khôi, bác sĩ phẫu thuật trực tiếp cho bệnh nhân, cho biết.

Ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức. Mặc dù người bệnh tuổi cao, thể trạng yếu, ca mổ đã diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong và sau phẫu thuật.

Cá thể hóa điều trị - Chìa khóa cải thiện chất lượng sống cho người bệnh

Điều khiến đội ngũ y bác sĩ đặc biệt ấn tượng là tốc độ hồi phục nhanh chóng của cụ bà sau phẫu thuật. Ngay trong ngày đầu sau mổ, bà đã có thể ngồi dậy trên giường và bắt đầu vận động nhẹ nhàng từ ngày thứ hai. Đến ngày thứ ba, bà có thể uống nước, sữa và ăn cháo loãng. Chỉ sau 5 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường và sẵn sàng xuất viện.

Theo bác sĩ Khôi, sự hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đánh giá đúng chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật mổ phù hợp, kiểm soát đau hiệu quả sau mổ và chăm sóc hậu phẫu toàn diện. Đặc biệt, việc can thiệp kịp thời đã giúp bệnh nhân sớm khôi phục chức năng tiêu hóa.

Trường hợp của bệnh nhân cho thấy dù ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị vẫn có thể mang lại lợi ích rõ rệt nếu được cá thể hóa phù hợp với từng người bệnh. Phẫu thuật trong giai đoạn IV không nhằm mục tiêu triệt căn hoàn toàn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm triệu chứng, cải thiện khả năng ăn uống và nâng cao chất lượng sống”, bác sĩ Khôi cho biết.

anh-2.jpg
Bác sĩ Khôi kiểm tra sức khỏe cho cụ bà sau ca phẫu thuật.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tái khám theo lịch hẹn để theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá đáp ứng điều trị và tư vấn các bước chăm sóc, điều trị tiếp theo phù hợp với diễn tiến bệnh.

Điều quan trọng nhất là giúp người bệnh sống khỏe hơn, ăn uống, sinh hoạt bình thường và cảm nhận rõ sự cải thiện sau điều trị. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới trong điều trị ung thư, đặc biệt với những bệnh nhân lớn tuổi”, bác sĩ Khôi nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường như viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Do đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi có các dấu hiệu như ăn uống kém kéo dài, đầy bụng, nôn ói, sụt cân không rõ nguyên nhân, cần chủ động thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
#Chữa trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn #Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày #Hồi phục nhanh sau mổ #Điều trị cá thể hóa trong ung thư dạ dày #Chẩn đoán sớm ung thư dạ dày

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vinmec Cần Thơ chính thức áp dụng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

Với mục tiêu giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao với chi phí hợp lý ngay tại địa phương.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, người dân có thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đến khám và điều trị sẽ được hưởng các chế độ thanh toán theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản có liên quan. Quyền lợi thanh toán được áp dụng cho nhiều dịch vụ như phẫu thuật, thủ thuật các chuyên khoa như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng, thuốc, vật tư y tế…

Theo đó, khi đến bệnh viện thăm khám, người bệnh xuất trình thông tin thẻ BHYT kèm giấy tờ xác minh nhân thân theo quy định. Đối với người lớn, có thể sử dụng Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 đã tích hợp thông tin BHYT, hoặc xuất trình thẻ BHYT điện tử/bản giấy. Trường hợp thẻ chưa có ảnh hoặc chưa thể hiện mã số BHYT, người bệnh cần mang theo giấy tờ có ảnh để đối chiếu, như Căn cước công dân, hộ chiếu, ứng dụng VNeID, VssID hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hợp tác chiến lược Vinmec - Đại học Tây Nguyên: Nâng tầm chất lượng y tế

Ngày 27/8 tại Đắk Lắk, Vinmec Nha Trang và Trường Đại học Tây Nguyên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Giải bài toán nhân lực y tế chất lượng cao

Trong nhiều năm qua, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở y tế hiện đại còn hạn chế. Người dân thường phải di chuyển hàng trăm cây số đến TP.HCM hoặc Hà Nội để khám chữa bệnh chuyên sâu, gây tốn kém chi phí và thời gian, thậm chí mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Vinmec hợp tác cùng VinUni xây dựng thế hệ bác sĩ trẻ đạt chuẩn quốc tế

Việc Vinmec và VinUni đóng góp tới 15 báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế APAS & VAAS 2025, trong đó 6 báo cáo đến từ các bác sĩ nội trú VinUni.

Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và công nghệ dẫn đầu của hệ thống mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn của 2 đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực y tế tinh hoa mang tầm vóc quốc tế.

Dấu ấn quốc tế của Vinmec và sự trưởng thành của thế hệ bác sĩ trẻ

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Aria Bay: Hành trình trải nghiệm chất sống Front Row Life bên vịnh di sản

Vươn mình kiêu hãnh bên vịnh di sản, Aria Bay định hình đặc quyền sống ở hàng ghế đầu – “Front Row Life”. Hai tòa tháp sóng đôi hòa điệu cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, tạo nên một bản giao hưởng bất tận của những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, giàu cảm hứng và mang trọn dấu ấn quốc tế.