Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Hợp tác chiến lược Vinmec - Đại học Tây Nguyên: Nâng tầm chất lượng y tế

Ngày 27/8 tại Đắk Lắk, Vinmec Nha Trang và Trường Đại học Tây Nguyên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

PV

Giải bài toán nhân lực y tế chất lượng cao

Trong nhiều năm qua, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở y tế hiện đại còn hạn chế. Người dân thường phải di chuyển hàng trăm cây số đến TP.HCM hoặc Hà Nội để khám chữa bệnh chuyên sâu, gây tốn kém chi phí và thời gian, thậm chí mất đi cơ hội điều trị kịp thời.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thực trạng này. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa chiến lược cho mỗi đơn vị mà còn là cam kết đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng y tế giữa địa phương và đô thị lớn.

anh-1.jpg

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng chia sẻ nguồn lực, kết nối tri thức và chuẩn hóa quy trình y tế. Đây cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của Vinmec, nhằm mở rộng mô hình liên kết đào tạo – nghiên cứu với các trường đại học trọng điểm trên cả nước, tạo nên một hệ sinh thái y tế – giáo dục gắn kết và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS.BS Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, nhấn mạnh: “Bên cạnh điều trị, Vinmec còn mang sứ mệnh đào tạo thế hệ thầy thuốc tương lai. Hợp tác với Đại học Tây Nguyên sẽ giúp kiến tạo một môi trường đổi mới, nơi không chỉ rèn giũa tay nghề bác sĩ mà còn hình thành các nhà khoa học có tư duy đa ngành, sẵn sàng đón đầu xu hướng y học hiện đại.”

Nâng cao năng lực cho thế hệ bác sĩ trẻ

Các chương trình hợp tác sẽ được triển khai toàn diện, từ hỗ trợ giảng dạy, thực hành lâm sàng, đến phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường học tập và thực hành chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, để sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng và y đức từ sớm, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực y tế vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái.

anh-2.jpg

Thỏa thuận hợp tác chiến lược tập trung vào ba trụ cột chính. Trong đào tạo & thực hành lâm sàng, Vinmec sẽ cử chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành tại bệnh viện; đồng thời phối hợp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn.

Trong nghiên cứu khoa học, hai bên triển khai các đề tài ứng dụng cao, tập trung vào vấn đề y tế đặc thù khu vực. Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào y học là hướng đi trọng tâm, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh phát triển nhân lực đa lĩnh vực. Sinh viên Đại học Tây Nguyên sẽ được kiến tập, thực tập tại Vinmec, tiếp cận môi trường y tế chuẩn quốc tế, rèn luyện y đức và kỹ năng thực hành từ sớm.

“Nếu khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên thông qua hợp tác lâu dài, chúng tôi tin tưởng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên,” PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, khẳng định.

Hợp tác chiến lược giữa Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, mà còn khẳng định tầm nhìn xây dựng một nền y tế hiện đại, gắn với tri thức và giá trị nhân văn.

#hợp tác y tế Vinmec - Đại học Tây Nguyên #đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao #nâng cao năng lực bác sĩ trẻ #liên kết đào tạo y học Tây Nguyên #ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học #phát triển nghiên cứu y học khu vực

Bài liên quan

Xe

Toyota Camry VIN 2024 đang giảm tới hơn 100 triệu tại đại lý

Mẫu xe sedan Toyota Camry VIN 2024 đang được các đại lý chính hãng áp dụng mức giảm giá từ 90-120 triệu đồng, tùy từng phiên bản để xả hàng tồn kho.

Video: Toyota Camry 2025 tại Trung Quốc khác Việt Nam thế nào?

Tại một số đại lý đang áp dụng chương trình ưu đãi từ 90 - 100 triệu đồng cho mẫu xe Camry VIN 2024, tùy phiên bản. Tuy nhiên, lượng xe còn tồn tại các showroom này không nhiều, có nơi chỉ còn một chiếc.

Xem chi tiết

Xe

Subaru Forester VIN 2024 đang "đại hạ giá" hàng trăm triệu đồng

Mức giảm dành cho Subaru Forester VIN 2024 trong tháng 3/2025 dao động từ 140 - 200 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá xe về mức khởi điểm 829 triệu đồng.

Video: Đánh giá xe SUV Subaru Forester tại Việt Nam.

Trong tháng 3/2025, Motor Image Việt Nam (MIV) - nhà phân phối chính thức xe Subaru tại Việt Nam đã công bố chương trình ưu đãi cho loạt sản phẩm. Trong đó, dòng xe chủ lực doanh số Forester được giảm trực tiếp tiền mặt từ 140 - 200 triệu đồng. Nhờ vậy, đưa giá xe Subaru Forester thực tế trở về mức từ 829 triệu đồng.
Xem chi tiết

Sức hút của “Vũ trụ Vin”: 6 ngày đón hơn 11 triệu lượt khách

Các “điểm cầu” Vingroup tiếp tục thể hiện phong độ không đối thủ khi chỉ trong 6 ngày cao điểm Tết Ất Tỵ (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng) đã chứng kiến hơn 11 triệu lượt khách “đổ bộ”, thiết lập hàng loạt kỷ lục .

Suc hut cua “Vu tru Vin”: 6 ngay don hon 11 trieu luot khach
 
Là một trong những điểm đến mở cửa xuyên Tết, Lễ hội Ánh sáng phương Đông tại Ocean City đã trở thành toạ độ du Xuân hot nhất miền Bắc dịp Tết Ất Tỵ. Ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có hàng nghìn người đổ về Thành phố điểm đến phía Đông Hà Nội để chiêm ngưỡng các kỳ quan ánh sáng, cầu may và vui chơi. Du khách đều không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh nguy nga, tráng lệ được thắp sáng bởi 30 tuyệt tác đèn lồng khổng lồ đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

Trải qua hành trình 37 năm phát triển, VietinBank khẳng định vai trò trụ cột tài chính, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

Tổng công ty Khí Việt Nam đã ghi dấu một ấn tượng khi xuất sắc đứng vị trí thứ 12 xếp hạng Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

Trải qua hành trình 37 năm phát triển, VietinBank khẳng định vai trò trụ cột tài chính, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

PV GAS - Doanh nghiệp có lợi nhuận cao

Tổng công ty Khí Việt Nam đã ghi dấu một ấn tượng khi xuất sắc đứng vị trí thứ 12 xếp hạng Top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao nhất Việt Nam.