Vinmec hợp tác cùng VinUni xây dựng thế hệ bác sĩ trẻ đạt chuẩn quốc tế

Việc Vinmec và VinUni đóng góp tới 15 báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế APAS & VAAS 2025, trong đó 6 báo cáo đến từ các bác sĩ nội trú VinUni.

Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và công nghệ dẫn đầu của hệ thống mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn của 2 đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực y tế tinh hoa mang tầm vóc quốc tế.

Dấu ấn quốc tế của Vinmec và sự trưởng thành của thế hệ bác sĩ trẻ

Hội nghị Khoa học Quốc tế APAS & VAAS 2025, diễn ra từ ngày 30/7 đến 02/8/2025, có quy mô lớn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, là sự kết hợp giữa Hội nghị thường niên lần thứ 25 của Hội Thay khớp Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Arthroplasty Society) và Hội nghị thường niên lần thứ 4 của Hội Nội soi khớp và Thay khớp Việt Nam (VAAS), Hội Nội soi Cơ xương khớp TP.HCM (HAS), Hội Thay khớp TP.HCM (HAA). Với chủ đề “Hiệu quả tốt hơn với các kỹ thuật tiên tiến”, hội nghị tập trung trao đổi các tiến bộ về phẫu thuật thay khớp và nội soi ứng dụng công nghệ cao.

Đoàn các bác sĩ Vinmec & VinUni tham dự và báo cáo các nghiên cứu tại Hội nghị

Tại đây, Vinmec khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển giao và phát triển các kĩ thuật hiện đại tại Việt Nam với 15 báo cáo chuyên môn, tập trung vào ba nhóm chủ đề nổi bật: Ứng dụng công nghệ in 3D cá thể hóa trong thay khớp và điều trị dị tật xương; phẫu thuật nội soi ít xâm lấn trong xử lý tổn thương khớp phức tạp; và các kỹ thuật thay lại khớp cùng xử lý biến chứng sau mổ. Các nghiên cứu không chỉ chú trọng tối ưu hóa hiệu quả điều trị mà còn tích hợp kỹ thuật cao vào phục hồi chức năng, bảo tồn khả năng vận động cho người bệnh.

GS.TS.BS. Jong Keun Seon - Trưởng khoa Phẫu thuật khớp và Y học thể thao, Trường Đại học Y, Đại học Quốc Gia Chonnam (Hàn Quốc)

GS.TS.BS. Jong Keun Seon - Trưởng khoa Phẫu thuật khớp và Y học thể thao, Trường Đại học Y, Đại học Quốc Gia Chonnam (Hàn Quốc), đánh giá: “Vinmec sở hữu công nghệ tiên tiến, đặc biệt năng lực ứng dụng và phát triển công nghệ in 3D trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Cùng tầm nhìn và chiến lược rõ ràng trong các nghiên cứu nhằm tận dụng tối đa các công nghệ hỗ trợ, Vinmec là một trong số những bệnh viện hàng đầu khu vực trong ứng dụng kỹ thuật in 3D vào điều trị tái tạo và ung thư.”

Vinmec & VinUni: Hệ sinh thái học thuật hướng tới chuẩn mực quốc tế

Điểm nhấn đặc biệt tại hội nghị là có tới 6 báo cáo được trình bày bởi các bác sĩ nội trú đến từ Đại học VinUni trong tổng số 15 báo cáo của Vinmec. Điều này phản ánh rõ định hướng của Vinmec và VinUni trong việc xây dựng một thế hệ bác sĩ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn vững vàng tư duy nghiên cứu và hội nhập quốc tế, đặc biệt là bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú VinUni báo cáo nghiên cứu tại Hội nghị.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao - BVĐK Quốc tế Vinmec Times City, hội nghị đóng vai trò là cầu nối quan trọng để các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước chia sẻ ý tưởng nghiên cứu, phát triển các dự án nghiên cứu chung, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh, góp phần nâng tầm y tế Việt Nam. Đồng thời, hội nghị cũng là cơ hội học hỏi quý báu cho thế hệ các bác sĩ trẻ tham gia học thuật quốc tế, bao gồm các bác sĩ đã hành nghề và các bác sĩ nội trú đang trong quá trình đào tạo.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng (Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao - BVĐK Quốc tế Vinmec) trong vai trò Chủ tọa phiên thảo luận về Công nghệ in 3D tại Hội nghị

Với mong muốn nâng tầm y tế Việt Nam, Vinmec và VinUni không ngừng mở rộng hợp tác nghiên cứu với các đơn vị y tế trên toàn quốc, hướng đến xây dựng mạng lưới nghiên cứu toàn diện và bền vững. Chiến lược đào tạo của Vinmec luôn đặt trọng tâm vào việc khuyến khích các bác sĩ trẻ, đặc biệt là bác sĩ nội trú chủ động tham nghiên cứu khoa học và chia sẻ ý tưởng tại các diễn đàn học thuật khu vực và quốc tế.

Chia sẻ về trải nghiệm giảng dạy tại Vinmec, GS.TS.BS. Jong Keun Seon cho biết: “Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bác sĩ trẻ, điều này thể hiện tinh thần học hỏi và sự quan tâm đến những cơ hội hợp tác quốc tế cũng như trao đổi học thuật toàn cầu. Vinmec đã đưa những mô hình đào tạo, nghiên cứu quốc tế về Việt Nam để các bác sĩ trẻ được tiếp cận với những kĩ thuật, công nghệ, phương pháp mới nhất ngay trên quê hương mình.” Hơn cả một hệ thống y tế, Vinmec đang từng bước đặt nền móng cho một hệ sinh thái học thuật - nơi các bác sĩ trẻ được dẫn dắt, được nghiên cứu và có cơ hội hội nhập sâu rộng, hướng tới chuẩn mực y học quốc tế.