Bạn đọc

Vĩnh Long: Gói thầu Trạm xử lý nước thải, KCN Tân Thành Bình ai sẽ về đích?

Gói thầu thi công Xây dựng trạm xử lý nước thải, KCN Tân Thành Bình (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ) đang chứng kiến sự cạnh tranh sát sao của 4 đối thủ

Lê Vũ

Gói thầu giá trị cao và cuộc đua “tứ mã”

Cụ thể, Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải (Gói thầu số 4), thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc” do Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc, thuộc Ban quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm Chủ đầu tư.

Gói thầu có giá 33.935.090.932 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 29/10/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 149/QĐ-BQLDA ngày 29/10/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc)

Tại Biên bản mở thầu được công bố ngày 17/11/2025, Gói thầu số 4 ghi nhận sự tham gia của 04 nhà thầu/ liên danh nhà thầu:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh, dự thầu với giá 33.505.322.715 đồng; giá sau giảm 9,5% là: 30.322.317.057,075 đồng

Công ty CP Sản xuất & Thương mại N.I.D, dự thầu với giá 34.056.905.303,819 đồng; giá sau giảm 10% là: 30.651.214.773,4371 đồng

Liên danh gói thầu xây dựng số 4 (Công ty TNHH Hữu Thịnh đứng đầu), dự thầu với giá 33.595.000.000,112 đồng, giá sau giảm 6,57% là 31.387.808.500,1046 đồng

Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC, dự thầu với giá 32.238.299.187,283 đồng

bb-mothau-full.jpg
Biên bản mở thầu gói thầu số 4, ngày 17/11/2025 (Nguồn MSC)

Trên quan sát trực quan, có thể thấy hiện tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh là đơn vị đang có ưu thế về giá, đồng thời các nhà thầu khác cũng có giá cạnh tranh rất “sít sao”. Tuy nhiên trong lĩnh vực đấu thầu, yếu tố về giá vẫn chưa phải là tiên quyết. Riêng với gói thầu số 4 này, lịch sử tổ chức đấu thầu cũng có nhiều chi tiết đáng lưu ý.

Đã từng có đơn vị trúng thầu và hủy gói thầu 01 lần

Theo tìm hiểu của PV, Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải, đã từng được mời thầu và công bố kết quả một lần vào đầu năm 2025, tuy nhiên sau đó đã bị hủy.

Cụ thể, gói thầu này trước thời điểm 1/7/2025 có chủ đầu tư là UBND huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre cũ). Gói thầu được tổ chức mời thầu qua mạng từ ngày 22/1/2025 đến ngày 21/2/2025, thu hút 06 nhà thầu/ liên danh nhà thầu tham dự. Gồm: Liên danh XD Tân Thành Bình (Công ty TNHH SWATER KANKYO & Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC); Liên danh Đại Nam - Aquaco - Enviro World (Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam & Công ty CP Thiết bị công nghệ AQUA & Công ty TNHH ENVIRO WORLD); Công ty CP Kỹ thuật SEEN; Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D; Liên danh Công Ty CP TM-DV Công Nghệ Môi Trường Bách Khoa và Công Ty TNHH Thương Mại-XD Trần Hiếu; Công ty TNHH Hữu Thịnh.

Theo kết quả chấm thầu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 24/02/2025-BCĐG ngày 24/2/2025 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH Hữu Thịnh xếp thứ nhất, Liên danh Công Ty CP TM-DV Công Nghệ Môi Trường Bách Khoa và Công Ty TNHH Thương Mại-XD Trần Hiếu xếp thứ 2; Các đơn vị còn lại đều bị loại vì không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Ngày 11/3/2025, ông Phạm Thanh Truyền, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã ký quyết định số KQ2500018883_2503110805 phê duyệt cho Công TNHH Hữu Thịnh trúng thầu với giá 33.900.000.000 đồng (giá gói thầu thời điểm này trong E-HSMT là: 34.061.930.986), đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,48%.

Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày, Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D một trong những nhà thầu bị loại đã có Công văn kiến nghị số 26/2025/XD-NID ngày 18/3/2025 gửi Chủ đầu tư và đơn vị chấm thầu để “Kiến nghị giải trình báo cáo đánh giá E-HSMT Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải.”

cv-kiennghi-trich.jpg
Trích công văn kiến nghị số 26/2025/XD-NID ngày 18/3/2025 của Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D (Nguồn MSC)

Trong công văn của mình, nhà thầu đã kiến nghị giải trình một số đánh giá không đạt của Tổ chuyên gia về vấn đề kỹ thuật, đồng thời nhà thầu cũng nhấn mạnh “Theo biên bản mở thầu giá trị dự thầu sau giảm giá của Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại N.I.D là 28.615.181.157 đồng, giá thấp đứng thứ 02 trong số 06 đơn vị dự thầu. So với giá trị gói thầu 34.061.930.986 đồng giá của Nhà thầu chênh lệch giảm 5.446.749.829 đồng, sẽ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền lớn đáng kể.”, đồng thời cho biết thêm:

“Theo thông tin trên Báo cáo đánh giá nhà thầu xếp hạng 1 Công ty TNHH Hữu Thịnh phần kê khai năng lực kinh nghiệm thực hiện hợp đồng thi công tương tự kê khai hợp đồng xây dựng tòa nhà có thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, tính chất nước thải sinh hoạt khác hoàn toàn so với tính chất nước thải sản xuất của các nhà máy trong cụm công nghiệp. Đối với nhà thầu xếp hạng 2 Liên danh Liên danh Công ty CP TM-DV Công nghệ môi Trường Bách Khoa và Công ty TNHH Thương Mại-XD Trần Hiếu kê khai hợp đồng tương tự chưa có thông tin ngày hoàn thành, các hạng mục tương tự kê khai chưa tương ứng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (không có các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải)”

Ngày 19/3/2025, Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng Bộ Quốc phòng (bên mời thầu) đã có Công văn số 39/DCCD-TT7 trả lời các kiến nghị của Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D. Trong văn bản của mình Bên mời thầu ngoài việc nêu ý kiến về các giải trình kỹ thuật của nhà thầu, đơn vị này còn nhấn mạnh 2 nội dung cốt yếu:

“Có 06 nội dung nhà thầu không giải trình trong công văn số 26/2025/XD-NID ngày 18/3/2023, như vậy các nội dung này nhà thầu chấp nhận sai sót còn thiếu (bỏ sót nội dung). Nhà thầu không được phép bổ sung theo quy định tại khoản 6 điều 27 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; Căn cứ theo quy định của E-HSMT thì E-HSDT của nhà thầu chỉ cần không đạt một trong 06 nội dung nói trên cũng sẽ bị đánh giá là không đạt về kỹ thuật và E-HSDT bị loại”

“Về nội dung giá dự thầu của nhà thầu thấp hơn giá dự thầu của nhà thầu xếp hạng 1 và 2: Việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo trình tự quy định nhà thầu không vượt qua các bước đánh giá về kỹ thuật thì không được xem xét về giá dự thầu”

Ngày 20/3/2025, UBND huyện Mỏ Cày Bắc cũng có công văn số 627/UBND-XDCB phúc đáp Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D với nội dung thống nhất với những trả lời của bên mời thầu trước đó.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó khá bất ngờ, khi UBND tỉnh Bến Tre cũ đã ra quyết định số 1261/QĐ-UBND vào ngày 26/4/2025 phê duyệt kết quả giải quyết kiến nghị gói thầu thi công xây dựng số 4; đồng thời ngày 28/4/2025 Sở Tài chính tỉnh Bến Tre cũ cũng ra thông báo số 1864/TB-STC về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng số 4.

Từ đó dẫn đến việc, ngày 6/5/2025, ông Phạm Thanh Truyền, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc đã ký quyết định số 1739/QĐ-UBND, quyết định hủy Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải, với lý do “Tất cả E-HSDT không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT”

qd-huythau-full.jpg
Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 6/5/2025 về việc hủy gói thầu số 4 (Nguồn MSC)

Như vậy, quyết định này đồng nghĩa với việc kết quả trúng thầu trước đó của công ty TNHH Hữu Thịnh đã không được công nhận.

Theo Biên bản mở thầu hiện tại, Gói thầu số 4 hiện nay đang chứng kiến sự trở lại của một số nhà thầu đã từng tham gia ở lần mời thầu trước. Cụ thể là trong 04 đơn vị tham dự thì đã có 03 “người cũ”: Công ty CP Xây dựng và Công nghệ cao HTC; Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D và Công ty TNHH Hữu Thịnh.

Đặc biệt đây cũng là lần gặp lại của hai đối thủ nhiều “duyên nợ”.

Công ty CP Sản xuất & Thương Mại N.I.D – nhà thầu đã có kiến nghị “báo cáo đánh giá E-HSMT” trong lần tổ chức đấu thầu trước.

Công ty TNHH Hữu Thịnh (đứng đầu Liên danh gói thầu xây dựng số 4) – “Quán quân hụt” của lần tổ chức đấu thầu trước.

Liệu ai sẽ về đích? Những “người cũ” nhiều duyên nợ? Hay những gương mặt mới?

Đến hết ngày 30/11/2025, trên Mạng đấu thầu quốc gia Gói thầu thi công xây dựng số 4: Trạm xử lý nước thải; cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải vẫn đang trong tình trạng xét thầu.

