VinFast VF8 thế hệ mới chốt lịch ra mắt Việt Nam trong tháng 5/2026.

Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast Việt Nam đã úp mở hình ảnh một mẫu xe mới sắp ra mắt vào ngày 20/5/2026 và dự đoán đó chính là VinFast VF8 mới.

Cách đây không lâu, hình ảnh rò rỉ và không hề ngụy trang của VinFast VF8 2026 cũng đã được lan truyền trên mạng. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu SUV hạng trung này sở hữu một số thay đổi đáng kể về mặt thiết kế ngoại thất.

Cụ thể hơn, VinFast VF8 2026 được trang bị đầu xe với cụm đèn mới, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày đi kèm 3 dải đèn nằm chéo, gợi liên tưởng đến ôtô Peugeot. Bên dưới là cản trước cải tiến với 2 khe gió nằm dọc ở hai góc và hốc gió trung tâm hình thang mới.

Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp đường chân kính mới hất dần lên ở cột C, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm hợp kim mới với thiết kế khí động lực học. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp VinFast VF8 mới giảm hệ số lực cản không khí, từ đó tăng phạm vi di chuyển.

Phía sau xe, mẫu ôtô điện này sở hữu cụm đèn hậu nằm vắt ngang cửa cốp. Dải đèn hình cánh chim đặc trưng của thương hiệu VinFast tiếp tục xuất hiện trên đầu xe và phía sau.

Chưa hết, VinFast VF8 mới còn sở hữu hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như mặt ca-lăng, các cột bên sườn, nóc, vành la-zăng, ốp gương chiếu hậu, ốp cua lốp, vỏ đèn hậu, cánh gió mui và cản sau. Những chi tiết này mang đến vẻ ngoài thể thao và khỏe khoắn hơn cho mẫu SUV điện "made in Vietnam".

Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh nội thất của VinFast VF8 2026. Thông tin về trang bị và thông số kỹ thuật của xe cũng là bí ẩn.

Trước đó, VinFast VF8 2026 được đồn sẽ có thêm phiên bản hybrid mở rộng phạm vi EREV mới. Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra vào cuối tháng 4/2026, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, từng úp mở việc VinFast sẽ sản xuất thêm xe hybrid.

Đây là lần đầu tiên dòng xe VinFast VF8 được nâng cấp kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2022. Việc có thêm phiên bản EREV mới có thể giúp mẫu xe này mở rộng tập khách hàng sang những người thích trải nghiệm cảm giác lái ôtô điện nhưng lo ngại về phạm vi di chuyển và không muốn mất nhiều thời gian sạc pin.

