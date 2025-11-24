Hà Nội

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines giảm phát thải 2,43 tấn CO2 trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”

Chuyến bay VN248 của Vietnam Airlines đã ghi dấu ấn xanh khi tiết kiệm 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương 2,43 tấn khí CO₂ không phát thải ra môi trường.

PV

Thành quả này là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu “Mang ít hơn - Bay xanh hơn” trong chiến dịch “Bay nhẹ tới Hà Nội”.

Chiến dịch được Vietnam Airlines phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và Hiệp hội EPMA triển khai, nhằm khuyến khích hành khách thay đổi thói quen di chuyển, giảm tải trọng hành lý, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế rác thải nhựa trong suốt hành trình.

11.jpg

Tại sân bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh hỗ trợ khách thực hiện check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông. Với hàng hóa, hãng sử dụng container nhẹ (ULD) và vận động khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu.

Trên chuyến bay, Vietnam Airlines thay thế thùng xốp đựng đá bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, khuyến khích hành khách mang theo ly, cốc cá nhân để sử dụng.

Những nỗ lực này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hành khách, với gần 80% hành khách trên chuyến bay đã check-in online hoặc sử dụng sinh trắc học khi làm thủ tục bay, góp phần giảm 2 - 3kg CO₂ phát thải ra môi trường.

22.jpg

Nhờ các biện pháp tối ưu được triển khai trước và trong chuyến bay, hành trình VN248 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội) đã tiết kiệm được 0,77 tấn nhiên liệu, tương đương 2,43 tấn khí CO₂ không phát thải ra môi trường, góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh và hướng tới một tương lai bền vững.

Bên cạnh các nỗ lực giảm phát thải trên các chuyến bay, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình thu gom nhựa tại chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch ở Hà Nội, trong đó nổi bật là sự kiện “5AM Eye-Conic Hà Nội”, thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của người dân và du khách.

Đây là một phần của chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” được Vietnam Airlines phối hợp triển khai cùng UBND thành phố Hà Nội, với các trạm thu gom nhựa đặt tại những khu vực tập trung đông người.

Tổng cộng gần 100kg nhựa đã được thu gom từ các hoạt động trong chiến dịch “Bay nhẹ đến Hà Nội” và sự kiện “5AM Eye-Conic Hà Nội”. Sau khi thu gom, những sản phẩm nhựa sẽ được tái chế thành vật dụng hữu ích và gửi tặng các trường học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa thông điệp về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

33.png

Những con số biết nói ấy không chỉ phản ánh hiệu quả vận hành của Vietnam Airlines mà còn thể hiện sức mạnh của sự thay đổi tích cực từ cộng đồng hành khách, cùng Vietnam Airlines hướng tới một tương lai hàng không bền vững. Trên nền tảng kết quả tích cực này, Vietnam Airlines sẽ duy trì và mở rộng chiến dịch “Bay nhẹ” như một hoạt động thường xuyên trong khai thác, áp dụng trên nhiều đường bay để tạo nên những thay đổi bền vững và nhất quán trong giảm phát thải. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hãng hàng không Quốc gia trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

