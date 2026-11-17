Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Dẫu hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự hy sinh của các anh vẫn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân khắc ghi.

Trên cơ sở kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nguồn tin do người dân cung cấp tại làng Sơr (xã Ia Boòng), từ ngày 26/7 đến 24/9, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao E7, H5.

Nghi thức dâng hương, dâng hoa tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ. Ảnh P.D

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, 18 người con hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc đã trở về trong vòng tay đồng đội. Những nén hương, giọt nước mắt và bước chân lặng lẽ trong lễ truy điệu, an táng là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, cho độc lập tự do của dân tộc.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc - Chính trị viên Đội K52 - cho biết, công tác tìm kiếm, cất bốc được cán bộ, chiến sĩ thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm các quy trình. Toàn bộ di vật tìm thấy cùng các hài cốt đều được thống kê, thu thập và bảo quản chu đáo. Đặc biệt, các mẫu sinh phẩm đã được lấy theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại buổi lễ. Ảnh P.D

Trong điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - xúc động, nhấn mạnh: “ Hôm nay, trước anh linh các anh, chúng tôi xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Chúng tôi hiểu rằng, hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ.

Sự tri ân xứng đáng nhất đối với các anh không chỉ nằm ở những lễ tưởng niệm trang trọng, mà phải được thể hiện bằng hành động của những người đang sống. Đó là trách nhiệm chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, người có công; tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại; gìn giữ sự thật lịch sử, trao truyền ký ức cho các thế hệ mai sau.

Và hơn hết, là trách nhiệm xây dựng quê hương Gia Lai, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, để những hy sinh của các anh thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay.”

18 hài cốt liệt sĩ được an táng trong sự tiễn đưa của các đại biểu, đồng đội và Nhân dân. Ảnh Phạm Quý

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy xúc động. 18 hài cốt liệt sĩ được an táng trong sự tiễn đưa của các đại biểu, đồng đội và Nhân dân.