Trong quá trình điều khiển xe tải, Nguyễn Bá Táo không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xảy ra va chạm với chiếc xe đạp, khiến 1 người tử vong.

Ngày 17/11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bá Táo (SN 1994, trú tại thôn Đức Hương Quang, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin ban đầu, giấy phép lái xe hạng D của Nguyễn Bá Táo đã hết hạn từ ngày 17/3/2026 nhưng Táo không thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định.

Tài xế Nguyễn Bá Táo tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Khoảng 6h25 ngày 21/10/2026, Táo điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 15. Khi đến ngã ba giao với đường ĐH54, đoạn qua thôn Đức Dũng (xã Đức Thịnh), trong lúc rẽ phải, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không bảo đảm an toàn, xe ô tô tải đã va chạm với xe đạp do cháu N.T.Q. (SN 2014, trú tại xã Đức Thịnh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cháu Q. tử vong, còn chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.