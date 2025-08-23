Hà Nội

Doanh nghiệp

Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực.

PV

Theo danh sách, Vietjet thuộc Top 5 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm qua, khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Danh sách Top 50 của Forbes được lựa chọn dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất ROE, ROC, EPS giai đoạn 2019–2024, vị thế ngành, chất lượng quản trị và triển vọng phát triển. Việc tiếp tục góp mặt trong danh sách này một lần nữa khẳng định sức mạnh tài chính, năng lực quản trị hiệu quả của Vietjet, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

a1.jpg

Không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, mang đến nhiều cơ hội đi lại và du lịch, Vietjet hướng đến trở thành Tập đoàn hàng không quốc tế, vừa đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư vừa kiến tạo giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

vietjet-aircraft.jpg

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Doanh nghiệp

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành – Bước tiến mới của hàng không Việt Nam

(Đồng Nai, ngày 19/8/2025) – Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09/1945 – 02/09/2025, đồng thời là đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

a4-1.jpg
Doanh nghiệp

Vietjet công bố Giám đốc Điều hành mới

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành của công ty.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành của công ty, kế nhiệm ông Đinh Việt Phương, dẫn dắt hãng hàng không thế hệ mới trong kỷ nguyên tăng trưởng tiếp theo.

vietjet-md-nguyen-thanh-son.jpg
Doanh nghiệp

Cùng Vietjet bay thẳng tới Thành Đô, đắm chìm vào di sản văn hóa

Đón mùa du lịch hè sôi động, Vietjet tiếp tục khai trương đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với Thành Đô (Trung Quốc).

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người dân và du khách ở hai địa phương, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đường bay mới đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ mạng bay của Vietjet tại Trung Quốc, với các chuyến bay được khai thác vào thứ Hai, Ba, Năm, Bảy hàng tuần. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 21:10 và hạ cánh tại Thành Đô vào lúc 00:15 ngày hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, chuyến bay từ Thành Đô cất cánh lúc 01:15 (giờ địa phương) vào các ngày thứ Ba, Tư, Sáu, Chủ Nhật và hạ cánh tại Hà Nội lúc 02:25 cùng ngày.

