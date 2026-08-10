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Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Sáng nay (10/8), tại Đại sứ quán Lào ở nước ta, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Theo Hoàng Ân/VOV1
Di ảnh đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Di ảnh đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

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#Thường trực Ban Bí thư #Thường trực Ban Bí thư #viếng #ghi sổ tang #đồng chí Saysomphone Phomvihane #Đại sứ quán

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Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Tại lễ viếng, các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, trân trọng những đóng góp của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với quan hệ Việt Nam-Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào.

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Quốc hội mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Trước khi bắt đầu phiên thảo luận sáng 10/8, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi. Ông là lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

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Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Media Quốc hội.
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TBT, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển.

Ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đoàn cán bộ chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

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