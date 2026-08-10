Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tại lễ viếng, các đoàn đại biểu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, trân trọng những đóng góp của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với quan hệ Việt Nam-Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành 1 phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào.