Hải Phòng bổ nhiệm loạt cán bộ, có Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố

HĐND TP Hải Phòng đã bầu bổ sung một Phó chủ tịch HĐND thành phố và một Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 10/8, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Kỳ họp đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hải Phòng. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bầu bổ sung các chức danh.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khoá XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khoá XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 10/8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy. Theo đó, ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy phường Thủy Nguyên vào chiều 10/8. Ông Bùi Hùng Thiện, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được phân công, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy diễn ra chiều cùng ngày, ông Phạm Hưng Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Trước đó, sáng 10/8, tại trụ sở Đảng ủy xã Kẻ Sặt đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Đức Lam, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách, Sở Tài chính được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kẻ Sặt, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng trong sáng 10/8, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy xã Cẩm Giang. Ông Phạm Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Tân thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Phạm Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Giang.

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