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Chính trị

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND TP Hà Nội với 11 lãnh đạo đứng đầu sở, ngành

Hà Nội chính thức miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người đứng đầu sở, ngành.

Thiên Tuấn

Sáng 10/8, kỳ họp thứ 6 – kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 lãnh đạo sở, ngành.

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HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Dân Việt.

Danh sách gồm các ông: Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội: “Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự, đồng thời không làm thay đổi chức vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị mà những người này đang đảm nhiệm”.

UBND TP Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết số 50 của HĐND TP Hà Nội, số lượng Ủy viên UBND TP Hà Nội không quá 6 người, gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và Giám đốc Công an thành phố.

Đối chiếu cơ cấu nêu trên với các nhân sự đã được HĐND TP Hà Nội bầu và xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031, những nhân sự thuộc cơ cấu mới, gồm: ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố.

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