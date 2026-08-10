Thanh Hóa có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, Đại tá Hoàng Quốc Việt sinh năm 1975, quê quán xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông là cán bộ có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở cơ sở, trải qua các lĩnh vực từ quản lý hành chính, cảnh sát hình sự đến công tác tổ chức cán bộ và điều tra tội phạm.

Đại tá Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Công Lý.

Trước khi được điều động về Thanh Hóa, Đại tá Hoàng Quốc Việt từng có thời gian dài công tác tại Công an tỉnh Sơn La. Ông từng giữ các chức vụ cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phó Đội trưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Trong quá trình công tác tại Sơn La, Đại tá Hoàng Quốc Việt trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy và tội phạm hình sự trên địa bàn. Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được xem là một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của ông.

Vào ngày 1/11/2022, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Hoàng Quốc Việt, khi đó là Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Hoàng Quốc Việt tiếp tục có điều kiện phát huy kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy, một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động ngày càng tinh vi và có tính liên tỉnh, liên quốc gia.

Với quyết định mới, từ ngày 10/8/2026, Đại tá Hoàng Quốc Việt chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là cương vị mới đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong tình hình mới.

Trước đó, người tiền nhiệm là Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.