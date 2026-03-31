Việt Nam thắng Malaysia 3-1 khẳng định vị thế tại VL Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia, qua đó khẳng định vị thế khi toàn thắng tại bảng F vòng loại AFC Asian Cup 2027.

Việt Nam mở tỷ số sớm, thế trận hấp dẫn ngay từ đầu

Ngay phút thứ 2, Malaysia đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi trung vệ Dion Cools dâng cao tấn công và tung cú sửa lòng chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng đáp trả. Phút thứ 6, từ tình huống phạt góc, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Malaysia cũng liên tiếp tạo ra sức ép. Phút 10, tiền đạo Faisal Halim thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Ít phút sau, thủ môn Nguyễn Filip trổ tài cứu thua sau cú sút xa của Stuart Wilkin.

ĐT Việt Nam cũng có nhiều pha phản công đáng chú ý. Phút 24, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khiến khán giả tiếc nuối khi cú sút xa từ khoảng 30 m đưa bóng dội xà ngang khung thành Malaysia.

Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể gia tăng cách biệt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về phía Việt Nam.

Xuân Son tỏa sáng, Việt Nam ấn định chiến thắng

Ngay đầu hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 51, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Đỗ Hoàng Hên, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Chỉ 7 phút sau, chân sút này tiếp tục ghi dấu ấn. Từ quả tạt thuận lợi của Trương Tiến Anh, Xuân Son đánh đầu lần thứ hai tung lưới Malaysia, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bị dẫn sâu, Malaysia nỗ lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phút 77, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền sau tình huống va chạm trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Endrick thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Những phút còn lại, Malaysia cố gắng gây sức ép nhưng hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu chắc chắn, trong khi thủ môn Nguyễn Filip vẫn duy trì phong độ ổn định với nhiều pha xử lý an toàn.

Việt Nam toàn thắng bảng F

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Chiến thắng không chỉ cho thấy hiệu quả trong lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam mà còn khẳng định phong độ ấn tượng của những trụ cột như Xuân Son, Hoàng Đức hay thủ môn Nguyễn Filip. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại đấu trường châu lục trong thời gian tới.