105 đề tài được trao Giải Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21

Trong số 105 đề tài đưa vào danh sách xét giải, có 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải khuyến khích.

Chiều 15/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC phối hợp với Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025.

TSKH Phan Xuân Dũng,Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi cho biết, năm nay do có sự thay đổi trong tiến trình đổi mới, sáp nhập các tỉnh thành và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) đã dẫn đến khó khăn cho một số địa phương trong việc tổ chức Cuộc thi. Tuy nhiên, với gần 900 đề tài tham dự từ 34 tỉnh, thành phố cho thấy thành công của Cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng đề tài mà còn thể hiện ở sự nhiệt tình, chủ động, sự say mê nghiên cứu, đánh dấu một chặng đường với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm, khuyến khích và tôn vinh sự sáng tạo của các bạn trẻ trên toàn quốc.

Đại biểu tham dự lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025

Các đề tài tham gia dự thi thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập (165 đề tài); Sản phẩm thân thiện với môi trường (163 đề tài); Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (204 đề tài); Phần mềm tin học (198 đề tài); Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi dành cho trẻ em (119 đề tài). Các địa phương tham gia tích cực và có nhiều đề tài đoạt giải là: Hà Nội, TP HCM, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng, ĐắkLắk, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Ban tổ chức đã chọn ra 105 đề tài đưa vào danh sách xét giải. Kết quả có 5 giải Nhất (mỗi giải 15.000.000đ), 10 giải Nhì (mỗi giải 10.000.000đ), 30 giải Ba (mỗi giải 8.000.000đ) và 60 giải khuyến khích (mỗi giải 5.000.000đ).

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quyết định tặng bằng khen cho 15 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026

Tại lễ tổng kết, thay mặt Ban tổ chức, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - cơ quan thường trực được tổ chức từ năm 2004 đến nay có mục tiêu khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Trải qua 21 lần tổ chức, Quỹ VIFOTEC đã nhận được 11.857 đề tài tham dự và 1.848 đề tài xuất sắc đã được trao giải.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Nhất tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

5 đề tài đoạt giải Nhất:

Đề tài “Hệ thống phân loại rác thông minh sử dụng năng lượng mặt trời” của nhóm tác giả: Đoàn Gia Thịnh, Bùi Bảo Hân, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thảo Nhi, Bùi Ngọc Hà Phương - Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng. Đề tài “Mô hình Địa tầng trái đất và giới thiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” của nhóm tác giả Nguyễn Bảo Son, Ngọc Tăng Hoàng, Bùi Tiến Minh, Nông Duy Minh, Trịnh Minh Tùng - TrườngTHPT Chuyên Cao Bằng và Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng. Đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò” của nhóm tác giả: Trần Việt Cường (học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Công Phúc Lâm (Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội), Nguyễn Khánh An (Trường The Dewey Schools, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Anh (Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) và Phan Minh Châu (Trường THCS Ba Đình, Hà Nội). Đề tài “Thiết kế, chế tạo máy tách vỏ sầu riêng bán tự động” của nhóm tác giả Phạm Anh Thư, Đặng Hoàng Dũng - Trường THCS-THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk. Đề tài “Thiết bị trồng cây nông nghiệp trong ao, hồ, sông, biển cung cấp lương thực, thực phẩm cho vùng hải đảo và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai" của tác giả Lê Hà My, Phạm Nguyễn Vân Khánh (Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Minh Quang (Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh cơ sở A, Hà Đông, Hà Nội), Phan Minh Khôi (Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội), Lương Ngọc Bảo Phương (Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội).

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao Giải:

Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Nhì tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025.

Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Ba tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Ba tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

Các tác giả, nhóm tác giả được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

Các tác giả, nhóm tác giả được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

Đại diện các Liên hiệp hội địa phương nhận Bằng khen của Ban Tổ chức tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21, năm 2025