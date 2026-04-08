Skoda Việt Nam triệu hồi 100 xe Kodiaq lỗi túi khí bên hông

Có khoảng 100 chiếc Skoda Kodiaq phải triệu hồi tại Việt Nam, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, sản xuất từ 03/9/2024 đến 22/8/2025.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2025 tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) thông báo đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với mẫu xe Skoda Kodiaq nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

2-7193.jpg
Skoda Việt Nam triệu hồi 100 xe Kodiaq lỗi túi khí bên hông.

Theo báo cáo, đợt triệu hồi này áp dụng cho các xe Skoda Kodiaq được sản xuất tại CH Séc trong giai đoạn từ 3/9/2024 đến 22/8/2025, với tổng cộng 100 xe thuộc mã kiểu loại PS7RLZ. Số xe này được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối thông qua Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam.

Theo lý giải từ nhà sản xuất, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do mép sắc của khung bên trong hai ghế trước có thể tiếp xúc với túi khí bên hông khi túi khí được kích hoạt trong các trường hợp gặp tai nạn.
3-5021.jpg
Theo báo cáo, đợt triệu hồi này áp dụng cho các xe Skoda Kodiaq được sản xuất tại CH Séc trong giai đoạn từ 3/9/2024 đến 22/8/2025.

Thời gian kiểm tra, xử lý và thay thế dự kiến sẽ mất khoảng 1 - 3 giờ cho mỗi xe. Hoạt động triệu hồi được thực hiện tại hệ thống đại lý và trạm dịch vụ chính hãng Skoda trên toàn quốc từ ngày 18/3/2026.

Người dùng sở hữu xe Kodiaq thuộc diện ảnh hưởng được khuyến nghị sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra và sửa chữa, đồng thời sẽ được liên hệ thông báo qua điện thoại hoặc email để thực hiện việc khắc phục miễn phí.

Số hóa - Xe

Skoda rút khỏi Trung Quốc trước sức ép của ôtô điện nội địa

Tập đoàn Volkswagen xác nhận sẽ rút hoàn toàn thương hiệu Skoda khỏi thị trường Trung Quốc trong thời gian tới trước áp lực cạnh tranh khốc liệt từ ôtô nội địa.

Video: Skoda thông báo rút khỏi Trung Quốc vào giữa năm 2026.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh số của Skoda tại Trung Quốc liên tục sụt giảm mạnh trong nhiều năm qua. Từ mức đỉnh hơn 340.000 xe vào năm 2018, doanh số của hãng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15.000 xe trong năm 2025, tương đương mức giảm tới 96%.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Skoda Octavia Select, Wagon Hybrid và Superb PHEV sắp về Việt Nam

Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.

5-8115.jpg
Để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xe điện, Skoda hiện đang ra mắt hai mẫu xe mới: Octavia Hybrid và Superb PHEV, đồng thời công bố giá cả và các thông số kỹ thuật chính của thế hệ xe mới này, "đánh dấu sự mở rộng đáng kể dòng sản phẩm xe điện của thương hiệu."
6-4071.jpg
Mẫu Octavia Select Hybrid hoàn toàn mới (thực chất là hệ thống MHEV) có giá bán trên toàn quốc từ 43.990 AUD (khoảng 31.000 USD theo tỷ giá hiện tại), và khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp nhất Superb plug-in hybrid, với giá bán từ 66.990 AUD (khoảng 47.000 USD).
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Skoda Octavia RS có gì mà chốt giá tới hơn 1,6 tỷ tại Việt Nam?

Skoda đã chính thức giới thiệu mẫu sedan hạng C Octavia tại Việt Nam. Theo đó, xe chỉ phân phối duy nhất phiên bản hiệu suất cao RS với giá tới 1,608 tỷ đồng.

8-3495.jpg
Vào hồi tháng 11/2025, các đại lý Skoda đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe Octavia RS ở Việt Nam. Đến nay, hãng xe đến từ Cộng hòa Séc đã công bố giá bán chính thức cho Skoda Octavia RS ở Việt Nam. Theo đó, xe sở hữu giá bán lên đến 1,608 tỷ đồng, cao hơn mức dự kiến 1,5 tỷ đồng ban đầu.
7-9202.jpg
Skoda Octavia RS 2025 là mẫu sedan cỡ C hiệu suất cao hiếm hoi ở thị trường Việt Nam. Xe chỉ có 1 đối thủ trực tiếp là Subaru WRX vốn được nhập khẩu từ Nhật Bản và có giá từ 1,699-1,799 tỷ đồng.
Xem chi tiết

