Có khoảng 100 chiếc Skoda Kodiaq phải triệu hồi tại Việt Nam, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, sản xuất từ 03/9/2024 đến 22/8/2025.

Video: Đánh giá Skoda Kodiaq 2025 tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) thông báo đã tiếp nhận báo cáo từ Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với mẫu xe Skoda Kodiaq nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Skoda Việt Nam triệu hồi 100 xe Kodiaq lỗi túi khí bên hông.

Theo báo cáo, đợt triệu hồi này áp dụng cho các xe Skoda Kodiaq được sản xuất tại CH Séc trong giai đoạn từ 3/9/2024 đến 22/8/2025, với tổng cộng 100 xe thuộc mã kiểu loại PS7RLZ. Số xe này được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối thông qua Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam.

Theo lý giải từ nhà sản xuất, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do mép sắc của khung bên trong hai ghế trước có thể tiếp xúc với túi khí bên hông khi túi khí được kích hoạt trong các trường hợp gặp tai nạn.

Theo báo cáo, đợt triệu hồi này áp dụng cho các xe Skoda Kodiaq được sản xuất tại CH Séc trong giai đoạn từ 3/9/2024 đến 22/8/2025.

Thời gian kiểm tra, xử lý và thay thế dự kiến sẽ mất khoảng 1 - 3 giờ cho mỗi xe. Hoạt động triệu hồi được thực hiện tại hệ thống đại lý và trạm dịch vụ chính hãng Skoda trên toàn quốc từ ngày 18/3/2026.

Người dùng sở hữu xe Kodiaq thuộc diện ảnh hưởng được khuyến nghị sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra và sửa chữa, đồng thời sẽ được liên hệ thông báo qua điện thoại hoặc email để thực hiện việc khắc phục miễn phí.