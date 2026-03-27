Có khoảng 17.000 chiếc Lexus LX vừa bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi cảm biến nhận diện hành khách có thể gián đoạn hoạt động của túi khí.

Tập đoàn Toyota đã thông báo triệu hồi mẫu xe Lexus LX tại thị trường Bắc Mỹ do hệ thống phân loại hành khách (OSC) ở vị trí ghế phụ có thể không hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu, điều này sẽ khiến túi khí không bung trong trường hợp tai nạn xảy ra và làm tăng nguy cơ thương tích cho hành khách.

Theo thông báo, số lượng xe Lexus LX bị ảnh hưởng bởi lỗi triệu hồi lần này lên tới khoảng 17.000 chiếc tại Bắc Mỹ, với khoảng 1.700 chiếc ở thị trường Canada, các xe này đều thuộc đời từ năm 2022 đến 2024.

Lexus LX bị triệu hồi do túi khí có nguy cơ không bung khi tai nạn.

Để khắc phục lỗi, kỹ thuật viên tại đại lý sẽ tiến hành kiểm tra các bộ phận liên quan và thay thế bộ khung ghế miễn phí nếu cần thiết. Khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo chính thức về đợt triệu hồi này vào cuối tháng 5/2026.

Vào tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cũng đã thông báo đợt triệu hồi đối với gần 4.400 chiếc Lexus LX (đời 2025 - 2026) tại thị trường Mỹ do hộp số tự động 10 cấp có thể gặp vấn đề khi vận hành, khiến xe bị chết máy và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn khi đang di chuyển trên đường.