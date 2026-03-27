Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Lexus LX bị triệu hồi do túi khí có nguy cơ không bung khi tai nạn

Có khoảng 17.000 chiếc Lexus LX vừa bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi cảm biến nhận diện hành khách có thể gián đoạn hoạt động của túi khí. 

Thảo Nguyễn
Video Trải nghiệm SUV hạng sang Lexus LX600 tại Việt Nam.

Tập đoàn Toyota đã thông báo triệu hồi mẫu xe Lexus LX tại thị trường Bắc Mỹ do hệ thống phân loại hành khách (OSC) ở vị trí ghế phụ có thể không hoạt động đúng theo thiết kế ban đầu, điều này sẽ khiến túi khí không bung trong trường hợp tai nạn xảy ra và làm tăng nguy cơ thương tích cho hành khách.

Theo thông báo, số lượng xe Lexus LX bị ảnh hưởng bởi lỗi triệu hồi lần này lên tới khoảng 17.000 chiếc tại Bắc Mỹ, với khoảng 1.700 chiếc ở thị trường Canada, các xe này đều thuộc đời từ năm 2022 đến 2024.

Để khắc phục lỗi, kỹ thuật viên tại đại lý sẽ tiến hành kiểm tra các bộ phận liên quan và thay thế bộ khung ghế miễn phí nếu cần thiết. Khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo chính thức về đợt triệu hồi này vào cuối tháng 5/2026.

Vào tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cũng đã thông báo đợt triệu hồi đối với gần 4.400 chiếc Lexus LX (đời 2025 - 2026) tại thị trường Mỹ do hộp số tự động 10 cấp có thể gặp vấn đề khi vận hành, khiến xe bị chết máy và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn khi đang di chuyển trên đường.

Số hóa - Xe

Tận thấy Lexus LX 500d từ 12,3 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Lexus LX 500d vừa ra mắt Thái Lan với mức giá khởi điểm từ 15 triệu Baht (tương đương khoảng 12,3 tỷ đồng). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản.

Lexus LX 500d vừa chính thức ra mắt thị trường Thái Lan. Về ngoại hình, xe sở hữu kích thước tổng thể dài 5.100 mm, rộng 1.990 mm, cao 1.895 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm.
Ngoại thất xe gây ấn tượng với hệ thống đèn pha 3 bóng LED, tích hợp công nghệ chiếu sáng thông minh AHS, đèn sương mù LED, đèn ban ngày, và camera toàn cảnh PVM.
Số hóa - Xe

Lexus LX 2026 mở bán - "chuyên cơ mặt đất" từ 2,82 tỷ sắp về Việt Nam

Mẫu SUV hạng sang Lexus LX 2026 chính thức ra mắt với gói ngoại hình F Sport chỉ dành riêng cho bản LX700h, xe có giá bán từ 107.950 USD (khoảng 2,82 tỷ đồng).

Năm 2026, Lexus không hề thay đổi công thức, mà chỉ trau chuốt từng chi tiết, giúp dòng xe LX trở nên đa năng, phong cách và công nghệ cao hơn. LX 2026 sẽ được trang bị gói ngoại hình F Sport với điểm nhấn là gói ngoại thất được cung cấp độc quyền trên phiên bản LX 700h F Sport, tập trung vào thiết kế mạnh mẽ với điểm nhấn cản xe cùng tông màu, cánh gió sau màu đen, ốp gương chiếu hậu màu đen và bậc lên xuống độc đáo.
Đây là cách Lexus mang đến cho mẫu xe hybrid flagship này một chút phong cách mạnh mẽ, đồng thời vẫn giữ nguyên những tinh chỉnh về hiệu suất vốn tạo nên sự đặc biệt cho phiên bản F SPORT. Bên cạnh gói nâng cấp mới, Lexus bổ sung màu Manganese Luster vào bảng màu sơn cho phiên bản Overtrail, một tông màu ngoại thất càng làm nổi bật phong cách "chuyến thám hiểm sang trọng" của LX.
Số hóa - Xe

Lexus Glam LX làm "phòng thay đồ di động" siêu sang cho chị em

Thay vì tập trung vào sức mạnh hay khả năng off-road, mẫu Lexus Glam LX được phát triển với mục tiêu tạo ra một không gian di động phục vụ cho phái đẹp.

Lexus vừa gây chú ý khi trình làng mẫu concept đặc biệt Glam LX, một biến thể độc bản của dòng SUV hạng sang LX. Thay vì tập trung vào sức mạnh hay khả năng off-road như nhiều ý tưởng trước đây, Glam LX được phát triển với mục tiêu tạo ra một không gian di động phục vụ nhu cầu làm đẹp cho phái đẹp.
Ngoại thất của mẫu xe SUV hạng sang Lexus Glam LX được phủ lớp decal đổi màu dạng “ngọc trai giao hưởng”, đi kèm logo hiệu ứng pha lê. Nội thất phối da hồng – trắng, kết hợp sợi mohair và lụa, mang đến phong cách nổi bật.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới