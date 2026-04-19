Chiêm ngưỡng khoáng vật xanh lam từng có giá trị cao hơn vàng

Nằm sâu trong lòng đất, lazurite tỏa sắc xanh thẳm huyền bí, từng khiến các nền văn minh cổ đại say mê và tôn vinh.

T.B (tổng hợp)

Khoáng vật lazurite là thành phần chính tạo nên đá lapis lazuli (ngọc lưu ly) – một trong những vật liệu quý giá nhất của thế giới cổ đại. Với màu xanh lam đậm đặc trưng, đôi khi điểm xuyết các hạt vàng lấp lánh của pyrite, lazurite không chỉ là một khoáng vật mà còn là biểu tượng của quyền lực, trí tuệ và sự thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã khai thác loại đá này, đặc biệt tại các mỏ nổi tiếng ở Afghanistan, nơi được xem là nguồn cung cấp lapis lazuli lâu đời nhất thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons. Ảnh: jhkalmore.

Về mặt khoa học, lazurite là một khoáng vật thuộc nhóm silicat, có cấu trúc tinh thể phức tạp chứa lưu huỳnh – yếu tố tạo nên màu xanh đặc trưng hiếm có. Khi được nghiền mịn, lazurite từng được sử dụng để sản xuất sắc tố ultramarine, một trong những loại màu xanh đắt đỏ nhất trong lịch sử hội họa. Trong thời kỳ Phục Hưng, các họa sĩ châu Âu phải chi trả một khoản tiền lớn để sử dụng sắc tố này, và nó thường chỉ được dành cho những chi tiết quan trọng nhất, như áo choàng của Đức Mẹ Maria trong các bức tranh tôn giáo.

Ảnh: nationalgeographic.

Không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật, lazurite còn gắn liền với đời sống tâm linh và quyền lực. Ở Ai Cập cổ, lapis lazuli được dùng để chế tác trang sức, bùa hộ mệnh và các vật phẩm nghi lễ. Người Ai Cập cổ đại tin rằng màu xanh của nó tượng trưng cho bầu trời đêm và thế giới thần linh, mang lại sự bảo hộ và trí tuệ cho người sở hữu. Những chiếc mặt nạ, vòng cổ và đồ tùy táng bằng lapis lazuli đã được tìm thấy trong các lăng mộ hoàng gia, minh chứng cho giá trị đặc biệt của loại đá này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, lazurite vẫn được khai thác và sử dụng trong chế tác trang sức, đồ mỹ nghệ và cả nghiên cứu khoa học. Dù không còn hiếm đến mức “đắt hơn vàng” như trong quá khứ, vẻ đẹp sâu thẳm của nó vẫn khiến nhiều người mê mẩn. Những viên đá xanh lam ấy dường như chứa đựng cả bầu trời đêm, gợi cảm giác vừa tĩnh lặng vừa huyền bí.

Từ một khoáng vật hình thành trong điều kiện địa chất đặc biệt, lazurite đã vượt qua ranh giới của khoa học để trở thành biểu tượng văn hóa và nghệ thuật. Nó nhắc nhở rằng, đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại được sinh ra từ những quá trình âm thầm và kéo dài hàng triệu năm dưới lòng đất.

Kho tri thức

Tận mục đá quý hiếm hơn kim cương, 'đổi màu' như tắc kè hoa

Ẩn sâu trong lòng đất, khoáng vật chrysoberyl lặng lẽ kết tinh qua hàng triệu năm để rồi tỏa sáng bằng những hiệu ứng quang học mê hoặc hiếm có.

Chrysoberyl là một khoáng vật quý hiếm có công thức hóa học BeAl₂O₄, nổi tiếng không chỉ bởi độ cứng cao (8,5 trên thang Mohs, chỉ đứng sau kim cương và corundum) mà còn bởi những hiệu ứng quang học độc đáo khiến nó trở thành một trong những loại đá quý được săn đón nhất. Dù tên gọi dễ khiến người ta liên tưởng đến beryl (như ngọc lục bảo hay hải thủy ngọc), chrysoberyl thực chất là một khoáng vật hoàn toàn khác về cấu trúc và thành phần.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật “nam châm tự nhiên” hé lộ bí mật từ trường Trái Đất

Là khoáng vật duy nhất trong tự nhiên có thể hoạt động như nam châm, magnetite (Fe₃O₄) không chỉ quan trọng trong công nghiệp mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Magnetite là một khoáng vật oxit sắt với công thức hóa học Fe₃O₄, nổi tiếng bởi tính chất từ tính mạnh mẽ – một đặc điểm hiếm thấy trong tự nhiên. Đây cũng chính là loại khoáng vật tự nhiên duy nhất có thể hoạt động như một nam châm, đặc biệt khi tồn tại dưới dạng lodestone (đá nam châm). Nhờ khả năng hút sắt và tạo ra từ trường, magnetite từ lâu đã thu hút sự chú ý của con người, không chỉ trong khoa học mà còn trong lịch sử và văn hóa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật tuyệt đẹp được ví như bức tranh triệu năm tuổi

Không hào nhoáng như kim cương hay hiếm như ngọc bích, mã não chinh phục con người bằng sự tinh tế và chiều sâu.

Đá mã não (agate) là một dạng biến thể của thạch anh vi tinh thể, nổi bật với những dải vân uốn lượn nhiều màu sắc, từ trắng, xám, xanh lam đến đỏ nâu. Những lớp vân này không chỉ đẹp mắt mà còn kể lại một câu chuyện địa chất kéo dài hàng triệu năm. Mã não thường hình thành trong các hốc đá núi lửa, nơi dung dịch giàu silica thấm vào và lắng đọng từng lớp theo thời gian, tạo nên cấu trúc phân lớp đặc trưng.

Xem chi tiết

