Chiêm ngưỡng khoáng vật xanh lam từng có giá trị cao hơn vàng

Khoáng vật lazurite là thành phần chính tạo nên đá lapis lazuli (ngọc lưu ly) – một trong những vật liệu quý giá nhất của thế giới cổ đại. Với màu xanh lam đậm đặc trưng, đôi khi điểm xuyết các hạt vàng lấp lánh của pyrite, lazurite không chỉ là một khoáng vật mà còn là biểu tượng của quyền lực, trí tuệ và sự thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã khai thác loại đá này, đặc biệt tại các mỏ nổi tiếng ở Afghanistan, nơi được xem là nguồn cung cấp lapis lazuli lâu đời nhất thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons. Ảnh: jhkalmore.

Về mặt khoa học, lazurite là một khoáng vật thuộc nhóm silicat, có cấu trúc tinh thể phức tạp chứa lưu huỳnh – yếu tố tạo nên màu xanh đặc trưng hiếm có. Khi được nghiền mịn, lazurite từng được sử dụng để sản xuất sắc tố ultramarine, một trong những loại màu xanh đắt đỏ nhất trong lịch sử hội họa. Trong thời kỳ Phục Hưng, các họa sĩ châu Âu phải chi trả một khoản tiền lớn để sử dụng sắc tố này, và nó thường chỉ được dành cho những chi tiết quan trọng nhất, như áo choàng của Đức Mẹ Maria trong các bức tranh tôn giáo.

Ảnh: nationalgeographic.

Không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật, lazurite còn gắn liền với đời sống tâm linh và quyền lực. Ở Ai Cập cổ, lapis lazuli được dùng để chế tác trang sức, bùa hộ mệnh và các vật phẩm nghi lễ. Người Ai Cập cổ đại tin rằng màu xanh của nó tượng trưng cho bầu trời đêm và thế giới thần linh, mang lại sự bảo hộ và trí tuệ cho người sở hữu. Những chiếc mặt nạ, vòng cổ và đồ tùy táng bằng lapis lazuli đã được tìm thấy trong các lăng mộ hoàng gia, minh chứng cho giá trị đặc biệt của loại đá này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, lazurite vẫn được khai thác và sử dụng trong chế tác trang sức, đồ mỹ nghệ và cả nghiên cứu khoa học. Dù không còn hiếm đến mức “đắt hơn vàng” như trong quá khứ, vẻ đẹp sâu thẳm của nó vẫn khiến nhiều người mê mẩn. Những viên đá xanh lam ấy dường như chứa đựng cả bầu trời đêm, gợi cảm giác vừa tĩnh lặng vừa huyền bí.

Từ một khoáng vật hình thành trong điều kiện địa chất đặc biệt, lazurite đã vượt qua ranh giới của khoa học để trở thành biểu tượng văn hóa và nghệ thuật. Nó nhắc nhở rằng, đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại được sinh ra từ những quá trình âm thầm và kéo dài hàng triệu năm dưới lòng đất.