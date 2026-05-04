Viêm gan D - 'kẻ bám theo' khiến bệnh gan diễn tiến nguy hiểm

Viêm gan D là một trong những dạng viêm gan virus có mức độ tiến triển nặng, đặc biệt khi xảy ra trên nền viêm gan B. Sự kết hợp này có thể làm bệnh gan diễn tiến nhanh hơn, tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Vì sao viêm gan D được gọi là “virus” không hoàn chỉnh?

Các bác sĩ Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công An cho biết, viêm gan D (HDV) có cấu trúc đặc biệt, chỉ chứa vật liệu di truyền (RNA) và protein bên trong, không có lớp vỏ hoàn chỉnh.

Để gây nhiễm, viêm gan D cần sử dụng kháng nguyên bề mặt HBsAg của virus viêm gan B (HBV). Vì vậy, viêm gan D chỉ gây bệnh khi có sự hiện diện của viêm gan B.

Viêm gan D - Ảnh minh họa BVCC

Hai hình thức nhiễm cần lưu ý

Đồng nhiễm (Co-infection): Nhiễm viêm gan B và viêm gan D cùng lúc, thường gây viêm gan cấp, đa số hồi phục.

Bội nhiễm (Super-infection): Người đã mắc viêm gan B mạn tính nhiễm thêm viêm gan D bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ xơ gan và suy gan cao hơn rõ rệt.

Tương tự viêm gan B, viêm gan D lây truyền qua: Đường máu (kim tiêm, thủ thuật không vô khuẩn); Quan hệ tình dục không an toàn; Từ mẹ sang con (nguy cơ thấp hơn HBV đơn thuần nhưng vẫn có thể xảy ra).

Mức độ nguy hiểm của các loại viêm gan - hình minh họa BVCC

Chẩn đoán viêm gan D nghi ngờ khi: Viêm gan B diễn biến nặng bất thường; Men gan tăng cao, đáp ứng điều trị kém.

Xét nghiệm: Anti-HDV: HDV-RNA. Nếu HBsAg âm tính thì khả năng nhiễm HDV rất thấp.

Các bác sĩ Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công An nhấn mạnh, điều trị viêm gan D khó điều trị hơn viêm gan B. Thuốc Interferon vẫn là phương pháp chính. Một số thuốc mới như Bulevirtide đang được áp dụng tại một số quốc gia.

Để phòng ngừa viêm gan nói chung và viêm gan D nói riêng, các bác sĩ Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công An khuyên:

- Tiêm vắc-xin viêm gan B là biện pháp hiệu quả nhất. Tiêm vắc-xin viêm gan B giúp phòng cả viêm gan D.

- Tránh lây qua đường máu và tình dục.

- Người mắc viêm gan B cần theo dõi định kỳ.

- Viêm gan D phụ thuộc vào viêm gan B. Bội nhiễm viêm gan D làm bệnh gan tiến triển nhanh và nặng hơn.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Chủ đầu tư nhà ở xã hội được chọn miễn giấy phép xây dựng