Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ tháng 1/2027
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.
Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.
Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.
Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch
Goldman Sachs cho biết Trung Quốc mua gần 48 tấn vàng tháng 5, gấp 5 lần số liệu chính thức, dự báo giá vàng có thể tăng mạnh.
VN-Index giảm hơn 5% trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro và chờ tín hiệu rõ ràng.
Sản phụ ở Hà Nội đã có bài viết tố Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi mất chức năng hai chân. Phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax Group đưa thế hệ tỷ phú trẻ Trung Quốc lên ngôi, khi AI thay thế bất động sản. Forbes ghi nhận Liang Wenfeng sở hữu g
Bộ Nội vụ dự thảo tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027, cao hơn mức sống tối thiểu, cân bằng lợi ích lao động và doanh nghiệp.
Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỹ áp thuế 50% lên hàng Canada từ rượu vang đến tóc giả từ ngày 19/8, gây tranh cãi với Ottawa về chiến lược trả đũa của họ.
Tuần này, thị trường Mỹ đón ba sự kiện lớn gồm báo cáo Meta, Microsoft, Amazon, Apple; họp Fed; chỉ số PCE và GDP quý 2 ảnh hưởng dòng tiền.
Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.
Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch
Goldman Sachs cho biết Trung Quốc mua gần 48 tấn vàng tháng 5, gấp 5 lần số liệu chính thức, dự báo giá vàng có thể tăng mạnh.
VN-Index giảm hơn 5% trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro và chờ tín hiệu rõ ràng.
Sản phụ ở Hà Nội đã có bài viết tố Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi mất chức năng hai chân. Phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.
DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax Group đưa thế hệ tỷ phú trẻ Trung Quốc lên ngôi, khi AI thay thế bất động sản. Forbes ghi nhận Liang Wenfeng sở hữu g
Trung Quốc đối mặt khủng hoảng việc làm khi gần 13 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2026, trong khi chính phủ và doanh nghiệp đổ tiền vào AI.
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