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[VIDEO] Chứng khoán HD lãi nghìn tỉ quý 2, bị phạt gần 300 triệu vì 3 lỗi

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[VIDEO] Chứng khoán HD lãi nghìn tỉ quý 2, bị phạt gần 300 triệu vì 3 lỗi

Chứng khoán HD báo lãi lớn trong quý 2 nhưng bị xử phạt gần 300 triệu vì ba vi phạm, gây chú ý thị trường chứng khoán Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh quý 2 của Chứng khoán HD #Vi phạm và xử phạt của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước #Lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán HD #Ảnh hưởng của vi phạm đến hoạt động kinh doanh #Thị trường chứng khoán Việt Nam

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