Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] NHNN lên tiếng: Chuyển khoản trên 400 triệu phải chờ 24 giờ từ tháng 3/2027

SPOTLIGHT

[VIDEO] NHNN lên tiếng: Chuyển khoản trên 400 triệu phải chờ 24 giờ từ tháng 3/2027

Ngân hàng Nhà nước thông báo quy định mới về chuyển khoản trên 400 triệu đồng sẽ phải chờ 24 giờ bắt đầu từ tháng 3/2027 để chống lừa đảo.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định chuyển khoản trên 400 triệu đồng #thời gian chờ 24 giờ từ tháng 3/2027 #chống lừa đảo qua giao dịch ngân hàng #ảnh hưởng của quy định mới đến khách hàng #vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong kiểm soát tài chính

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT