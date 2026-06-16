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[VIDEO] Từ 1/7, cơ quan thuế được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 9 trường hợp

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[VIDEO] Từ 1/7, cơ quan thuế được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 9 trường hợp

Từ 1/7, Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực, quy định 9 trường hợp kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp giúp doanh nghiệp chủ động phòng tránh.

Minh Quân - Hà Anh
#Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế #Luật Quản lý thuế 2025 #Quy định kiểm tra thuế #Ảnh hưởng doanh nghiệp #Chủ động bảo vệ quyền lợi

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